Kayseri'de Kar Çiftçiyi Sevindirdi: '100 Metreden 200 Metrelere' Düşen Yeraltı Suları

Ziraat Odaları Başkanı Kadir Güneş kar yağışını 'bereket' olarak nitelendirdi

Kayseri'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, bölge çiftçileri için moral kaynağı oldu. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Kadir Güneş, yağışın devam etmesini dileyerek karı bereket olarak değerlendirdi.

Güneş, 'Allah’a çok şükür, kar yağışından dolayı çok mutlu olduk ve çok sevindik. Allah bereketini artırsın ve biraz daha yağdırsın' ifadelerini kullandı. Güneş, kar yağışına 'beyaz felaket' diyenleri de eleştirerek, karın üretim ve su kaynakları için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Başkan Güneş, şehir merkezleri, mahalleler ve ilçelerde istenen miktarda kar yağdığını belirterek, 'İnşallah devamı gelir ve bereketli bir kış geçiririz' dedi.

Yeraltı suları ve barajlardaki kritik tablo

Güneş, geçen yaz kuraklık nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelerde olduğunu aktardı. Özellikle yeraltı suları konusunda şu tespiti paylaştı: '100 metreden çektiğimiz yeraltı suları 200 metrelere düştü'.

Barajlardaki durumu ise şu şekilde özetledi: Bahçecik Barajı 'bitmez üzere', Sarıoğlan Barajı 'sıfıra indi', Sarımsaklı Barajı yüzde 12 civarında, Yamula Barajı ise 65 kilometre uzunluğunda olup şu anda yüzde 8 düzeylerinde bulunuyor.

Güneş, 'İnşallah karın bize bereketi olur ve barajlarımız dolar' diyerek umutlu olduğunu belirtti. Ayrıca yolların kapanmasının geçici bir sıkıntı olduğunu, ekiplerin çalışmalarla sorunları giderdiğini ifade etti.

