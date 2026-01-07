Osmaniye’nin Kurtuluşunun 104’üncü Yılı Coşkuyla Kutlandı

Tören detayları

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin tüfekli gösterisi törende öne çıktı.

Program, Devlet Bahçeli Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Vali Erdinç Yılmaz şeref defterini imzaladı.

Vali Erdinç Yılmaz konuşmasında şunları kaydetti:

"Bağımsızlık meşalesi, Anadolu topraklarının her karışında olduğu gibi kahramanlığın diyarı aziz memleketimiz Osmaniye’mizde de yakılmaya başlar. Osmaniyeli Kuvayı Milliye birlikleri, bu bereketli topraklara düşman postalı değdirmemek için yekvücut olur. Bugün olduğu gibi kadın erkek, küçük büyük demeden her zaman vatan topraklarının savunması için hazır olan Osmaniye, 104 yıl önce bugün büyük bir destan yazarak düşmanları bu topraklardan Allah’ın izniyle kıyamete kadar kovmuştur."

"7 Ocak ruhu, hamdolsun 6 Şubat depreminden sonra da, asrın felaketinden sonra da bugün dimdik ayaktadır" diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise, "104 yıl önce canlarını seve seve veren vatan kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Bugün 7 Ocak ruhunu, Cebel-i Bereket’in gururunu yaşıyoruz. Akdeniz’den, İskenderun’dan Anadolu’nun içlerine işgal gücü olarak girmek isteyen Fransızlara ’dur’ diyen Kuvayı Milliye’yi ve başlarındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hürmet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad olsun. İşte 7 Ocak ruhu, 104 yıl önce doğan bu 7 Ocak ruhu, hamdolsun 6 Şubat depreminden sonra da, asrın felaketinden sonra da bugün dimdik ayaktadır. Bizler, yıkılan o enkazların altında kalan yuvalarımızı tekrar aynı ruhla kaldırmanın, 104 yıl sonra da haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz"

Programın devamında şiirler okundu, ardından Halkoyunları Topluluğu gösterilerini sergiledi. Jandarma Komutanlığı Mehteran Birliğinin seslendirdiği marşlara protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Tören Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin tüfekli gösterisiyle sona erdi.

