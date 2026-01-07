Osmaniye’nin Kurtuluşunun 104’üncü Yılı Coşkuyla Kutlandı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı törenlerle kutlandı; çelenk sunumu, mehter ve Jandarma Merasim Bölük'ün tüfekli gösterisi törene damga vurdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:40
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:53
Osmaniye’nin Kurtuluşunun 104’üncü Yılı Coşkuyla Kutlandı

Osmaniye’nin Kurtuluşunun 104’üncü Yılı Coşkuyla Kutlandı

Tören detayları

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin tüfekli gösterisi törende öne çıktı.

Program, Devlet Bahçeli Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Vali Erdinç Yılmaz şeref defterini imzaladı.

Vali Erdinç Yılmaz konuşmasında şunları kaydetti:

"Bağımsızlık meşalesi, Anadolu topraklarının her karışında olduğu gibi kahramanlığın diyarı aziz memleketimiz Osmaniye’mizde de yakılmaya başlar. Osmaniyeli Kuvayı Milliye birlikleri, bu bereketli topraklara düşman postalı değdirmemek için yekvücut olur. Bugün olduğu gibi kadın erkek, küçük büyük demeden her zaman vatan topraklarının savunması için hazır olan Osmaniye, 104 yıl önce bugün büyük bir destan yazarak düşmanları bu topraklardan Allah’ın izniyle kıyamete kadar kovmuştur."

"7 Ocak ruhu, hamdolsun 6 Şubat depreminden sonra da, asrın felaketinden sonra da bugün dimdik ayaktadır" diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise, "104 yıl önce canlarını seve seve veren vatan kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Bugün 7 Ocak ruhunu, Cebel-i Bereket’in gururunu yaşıyoruz. Akdeniz’den, İskenderun’dan Anadolu’nun içlerine işgal gücü olarak girmek isteyen Fransızlara ’dur’ diyen Kuvayı Milliye’yi ve başlarındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hürmet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad olsun. İşte 7 Ocak ruhu, 104 yıl önce doğan bu 7 Ocak ruhu, hamdolsun 6 Şubat depreminden sonra da, asrın felaketinden sonra da bugün dimdik ayaktadır. Bizler, yıkılan o enkazların altında kalan yuvalarımızı tekrar aynı ruhla kaldırmanın, 104 yıl sonra da haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz"

Programın devamında şiirler okundu, ardından Halkoyunları Topluluğu gösterilerini sergiledi. Jandarma Komutanlığı Mehteran Birliğinin seslendirdiği marşlara protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Tören Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin tüfekli gösterisiyle sona erdi.

OSMANİYE’NİN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

OSMANİYE’NİN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

OSMANİYE’NİN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl Valisi Usta’dan Tek Öğretmenli Köy Okuluna Fedakar Ziyaret
2
Bodrum'da Kurt Sürüsü Görüntülendi — Turgutreis'te Uyarı
3
Sivas’ta Sızır Şelalesi Buz Tuttu: Eksi 21 Derecede 3 Metrelik Sarkıtlar
4
Litvanya'dan Bursa'ya İşbirliği Daveti: Bozbey ve Büyükelçi Janukonis Görüştü
5
BAİB Başkanı Rahatsızlandı: 2025 İhracatı 2 milyar 743 milyon dolarla Rekor
6
Kızılay Samsun Başkanı Onur Çoban: 2026'da Daha Çok İyilik Sözü
7
Muğla'ya Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı — 08.01.2026

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları