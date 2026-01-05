Kayseri'de Kar Çiftçiyi Sevindirdi: Yeraltı Suları 200 Metrelere Düştü

Kayseri'de kar yağışı çiftçiye umut oldu

Ziraat Odaları Başkanı Kadir Güneş: Kar berekettir

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Kadir Güneş, geçtiğimiz hafta Kayseri'de etkili olan kar yağışının çiftçiyi sevindirdiğini belirtti. Güneş, yağışın devam etmesini dileyerek karın bereket olduğuna vurgu yaptı.

Güneş, ‘‘Allah’a çok şükür, kar yağışından dolayı çok mutlu olduk ve çok sevindik. Allah bereketini artırsın ve biraz daha yağdırsın’’ diye konuştu. Kar yağışını ‘‘beyaz felaket’’ olarak nitelendirenleri şiddetle kınadığını ifade eden Güneş, karın üretim, su ve barajlar için hayati önemde olduğunu söyledi.

Güneş, geçen yaz yaşanan kuraklığa dikkat çekerek barajlardaki sıkıntılara işaret etti: ‘‘Geçen sene kuraklıkla ilgili yaz döneminde sıkıntı yaşadık. Yağan karın çiftçimize ve bütün insanlığa bereketli olmasını diliyorum. Sıkıntısı oluyor, yollar kapanıyor ama önemli değil. Bir gün geç gideriz. Ekipler yolları açıyor.’’

Yer altı sularının çekilmesi konusuna değinen Güneş, yeraltı suyu derinliklerindeki değişimi şu sözlerle aktardı: ‘‘100 metreden çektiğimiz yeraltı suları 200 metrelere düştü. Barajların doluluk oranları gerçekten sıkıntılı.’’

Güneş, bölgedeki baraj doluluk oranlarını örneklerle açıkladı: ‘‘Bahçecik barajı bitmez üzere. Sarıoğlan barajı sıfıra indi. Sarımsaklı barajı yüzde 12 civarında. 65 kilometre uzunluğundaki Yamula Barajı şuanda yüzde 8ler civarında. İnşallah karın bize bereketi olur ve barajlarımız dolar.’’

Kadir Güneş, hem şehir merkezinde hem de ilçelerde istenen kar yağışının gerçekleştiğini ve umudun devam ettiğini belirterek bereketli bir kış temennisinde bulundu.

Yağan kar çiftçiyi sevindirdi