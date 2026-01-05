DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Kayseri'de Kar Çiftçiyi Sevindirdi: Yeraltı Suları 200 Metrelere Düştü

Kayseri'de etkili kar yağışı çiftçiyi sevindirdi. Ziraat Odaları Başkanı Kadir Güneş, yeraltı sularının 100 metreden 200 metreye çekildiğini ve baraj doluluklarının kritik seviyede olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:57
Kayseri'de Kar Çiftçiyi Sevindirdi: Yeraltı Suları 200 Metrelere Düştü

Kayseri'de kar yağışı çiftçiye umut oldu

Ziraat Odaları Başkanı Kadir Güneş: Kar berekettir

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Kadir Güneş, geçtiğimiz hafta Kayseri'de etkili olan kar yağışının çiftçiyi sevindirdiğini belirtti. Güneş, yağışın devam etmesini dileyerek karın bereket olduğuna vurgu yaptı.

Güneş, ‘‘Allah’a çok şükür, kar yağışından dolayı çok mutlu olduk ve çok sevindik. Allah bereketini artırsın ve biraz daha yağdırsın’’ diye konuştu. Kar yağışını ‘‘beyaz felaket’’ olarak nitelendirenleri şiddetle kınadığını ifade eden Güneş, karın üretim, su ve barajlar için hayati önemde olduğunu söyledi.

Güneş, geçen yaz yaşanan kuraklığa dikkat çekerek barajlardaki sıkıntılara işaret etti: ‘‘Geçen sene kuraklıkla ilgili yaz döneminde sıkıntı yaşadık. Yağan karın çiftçimize ve bütün insanlığa bereketli olmasını diliyorum. Sıkıntısı oluyor, yollar kapanıyor ama önemli değil. Bir gün geç gideriz. Ekipler yolları açıyor.’’

Yer altı sularının çekilmesi konusuna değinen Güneş, yeraltı suyu derinliklerindeki değişimi şu sözlerle aktardı: ‘‘100 metreden çektiğimiz yeraltı suları 200 metrelere düştü. Barajların doluluk oranları gerçekten sıkıntılı.’’

Güneş, bölgedeki baraj doluluk oranlarını örneklerle açıkladı: ‘‘Bahçecik barajı bitmez üzere. Sarıoğlan barajı sıfıra indi. Sarımsaklı barajı yüzde 12 civarında. 65 kilometre uzunluğundaki Yamula Barajı şuanda yüzde 8ler civarında. İnşallah karın bize bereketi olur ve barajlarımız dolar.’’

Kadir Güneş, hem şehir merkezinde hem de ilçelerde istenen kar yağışının gerçekleştiğini ve umudun devam ettiğini belirterek bereketli bir kış temennisinde bulundu.

Yağan kar çiftçiyi sevindirdi

Yağan kar çiftçiyi sevindirdi

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
7
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları