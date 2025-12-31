Kayseri'de Karla Mücadele: 61 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve yüksek kesimlere yağan kar yağışı sonrası 7 ilçede 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Seferberlik sürüyor

Kar yağışının etkili olduğu kent genelinde merkez ve ilçelerde 156 araç ve 421 personel ile çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir, yağış öncesi aldığı tedbirlerle karla mücadeleyi sürdürüyor.

Kırsal hizmetlerde kapsamlı çalışma

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan 598 kırsal mahalle ve 3 bin 477 kilometrelik yol ağında 148 personel ve 85 araç ile karla mücadele devam ediyor.

Yoğun kar ve tipiden dolayı kapanan yollarda ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle Akkışla'da 2, Bünyan'da 11, Kocasinan'da 19, Sarıoğlan'da 6, Tomarza'da 6, Yahyalı'da 15 ve Yeşilhisar'da 2 mahalle yolu olmak üzere toplam 488 kilometrelik yol ağında 61 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan yoğun tipiden dolayı Kocasinan'da 2, Sarız'da 36, Yahyalı'da 3 ve Yeşilhisar'da 6 mahalle yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor; özellikle Sarız ilçesinde tipiden kaynaklı aksaklıklar yaşanıyor.

Ekipman ve koordinasyon

Kırsal Hizmetler ekipleri; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla, yüksek kesimler ve kritik güzergâhlarda 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Mahalle yolları ve bağlantı yollarında hızlı ve etkin müdahale sürerken, ekipler muhtarlar ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezinde ulaşımın aksamaması için 201 personel ve 71 araç ile hazır bekliyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı da 72 personel ile göreve hazır bulunuyor.

