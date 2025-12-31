DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Kayseri'de Karla Mücadele: 61 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçede 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı; kent genelinde 156 araç ve 421 personelle karla mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:19
Kayseri'de Karla Mücadele: 61 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri'de Karla Mücadele: 61 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve yüksek kesimlere yağan kar yağışı sonrası 7 ilçede 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Seferberlik sürüyor

Kar yağışının etkili olduğu kent genelinde merkez ve ilçelerde 156 araç ve 421 personel ile çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir, yağış öncesi aldığı tedbirlerle karla mücadeleyi sürdürüyor.

Kırsal hizmetlerde kapsamlı çalışma

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan 598 kırsal mahalle ve 3 bin 477 kilometrelik yol ağında 148 personel ve 85 araç ile karla mücadele devam ediyor.

Yoğun kar ve tipiden dolayı kapanan yollarda ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle Akkışla'da 2, Bünyan'da 11, Kocasinan'da 19, Sarıoğlan'da 6, Tomarza'da 6, Yahyalı'da 15 ve Yeşilhisar'da 2 mahalle yolu olmak üzere toplam 488 kilometrelik yol ağında 61 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan yoğun tipiden dolayı Kocasinan'da 2, Sarız'da 36, Yahyalı'da 3 ve Yeşilhisar'da 6 mahalle yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor; özellikle Sarız ilçesinde tipiden kaynaklı aksaklıklar yaşanıyor.

Ekipman ve koordinasyon

Kırsal Hizmetler ekipleri; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla, yüksek kesimler ve kritik güzergâhlarda 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Mahalle yolları ve bağlantı yollarında hızlı ve etkin müdahale sürerken, ekipler muhtarlar ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezinde ulaşımın aksamaması için 201 personel ve 71 araç ile hazır bekliyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı da 72 personel ile göreve hazır bulunuyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL VE YÜKSEK KESİMLERE YAĞAN KAR SONRASI 7 İLÇEDE 61 MAHALLE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL VE YÜKSEK KESİMLERE YAĞAN KAR SONRASI 7 İLÇEDE 61 MAHALLE YOLUNU ULAŞIMA AÇTI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL VE YÜKSEK KESİMLERE YAĞAN KAR SONRASI 7 İLÇEDE 61 MAHALLE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Dondurucu Soğuk: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C
2
Bayburt'ta Termometreler Eksi 18,1'i Gösterdi
3
Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar
4
Iğdır İl Özel İdaresi: Ferhat Akkuş Mahkeme Kararıyla Yeniden Genel Sekreter
5
Elazığ-Diyarbakır Karayolu 45-78. Km Arası Ağır Taşıtlara Kapandı
6
Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı
7
Bilecik'te Huzurevinde 'Salçalı Ekmek' Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları