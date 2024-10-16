Kayseri'de Yaşlı Kadının Kedilerine Mama Desteği

Kayseri'de Bahçedeki Kedilere Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, evinin bahçesinde beslediği kediler için mama talebinde bulunan 74 yaşındaki Pembe Umaç'ın isteğini yerine getirdi.

Talep Hızla Karşılık Buldu

Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi'nde yaşayan Umaç, mama yardımı talep ettikten kısa bir süre sonra belediye ekipleri evine gelerek yardımda bulundu.

Umaç'ın Memnuniyeti

Yardımın ardından Umaç, "Kedi yavrularım aç kaldı, çok sevindim. Allah razı olsun, işlerinizi rast getirsin. Memduh Büyükkılıç her zaman başkanımız, kalbi büyük. Kedilerimizi doyurduğunuz için teşekkür ederim," diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Umaç, sabah uyandığında kedilerine ne yedireceğini düşündüğünü ve yardımın zamanında geldiğini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, evinin bahçesinde beslediği kediler için mama desteği isteyen 74 yaşındaki Pembe Umaç'ın talebini yerine getirdi. Umaç, açıklama yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, evinin bahçesinde beslediği kediler için mama desteği isteyen 74 yaşındaki Pembe Umaç'ın talebini yerine getirdi. Umaç, açıklama yaptı.