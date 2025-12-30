DOLAR
Kayseri Hacılar'da İlçe Merkezine İnen 13 Domuz Kamerada

Kayseri’nin Hacılar ilçesi Erciyes Mahallesi 5819. Sokak’ta görülen 13 domuzluk sürü, bir vatandaşın kamerasına yansıdı; mahalleli yetkilerden önlem bekliyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:05
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde merkezde görülen domuz sürüsü, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Erciyes Mahallesi'nde evlerin dibinden geçti

Erciyes Mahallesi 5819. Sokak'ta kaydedilen görüntülerde, 13 domuzun bulunduğu sürünün evlerin dibinden geçtiği anlar yer aldı.

Görüntüyü çeken vatandaş, sürüyü evlerinin yakınında görüp tedirgin olduğunu belirtti.

Mustafa Kayhan, "İlçemizin dağlık kesimlerinde domuzların varlığı belliydi, biliyorduk. Bu akşam çocuklarla pencereden bakarken, dışardan bir hayvanın geçtiğini gördük. Önce köpek zannettik. Daha sonra domuz sürüsü olduğunu anladık. Sürüde 13 tane domuz vardı. Zaman zaman ilçe merkezimize domuzlar iniyor. Tehlike arz ettiğini düşünüyoruz. Araçların önüne çıkıyorlar. Çocuklarımıza da saldırabilirler. Yetkililerden bu konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, benzer görüntülerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden müdahale ve önlem talep ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

