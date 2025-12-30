Kayseri Hacılar'da İlçe Merkezine İnen 13 Domuz Kamerada

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde merkezde görülen domuz sürüsü, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Erciyes Mahallesi'nde evlerin dibinden geçti

Erciyes Mahallesi 5819. Sokak'ta kaydedilen görüntülerde, 13 domuzun bulunduğu sürünün evlerin dibinden geçtiği anlar yer aldı.

Görüntüyü çeken vatandaş, sürüyü evlerinin yakınında görüp tedirgin olduğunu belirtti.

Mustafa Kayhan, "İlçemizin dağlık kesimlerinde domuzların varlığı belliydi, biliyorduk. Bu akşam çocuklarla pencereden bakarken, dışardan bir hayvanın geçtiğini gördük. Önce köpek zannettik. Daha sonra domuz sürüsü olduğunu anladık. Sürüde 13 tane domuz vardı. Zaman zaman ilçe merkezimize domuzlar iniyor. Tehlike arz ettiğini düşünüyoruz. Araçların önüne çıkıyorlar. Çocuklarımıza da saldırabilirler. Yetkililerden bu konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, benzer görüntülerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden müdahale ve önlem talep ediyor.

