Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: 40-90 km/saat

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar olabileceği uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kayseri ve çevrelerinde güneyli yönlerden ‘kuvvetli rüzgâr ve fırtına’ (40-70 km/saat, yüksek kesimlerde zaman zaman 70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

