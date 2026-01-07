Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar Uyarısı (8-9 Ocak)

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 8-9 Ocak tarihlerinde Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Uyarı Detayları

"Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kayseri ve çevrelerinde güneyli yönlerden ‘kuvvetli rüzgâr ve fırtına’ (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA; 8-9 OCAK TARİHLERİNDE KAYSERİ VE ÇEVRESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.