Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar Uyarısı (8-9 Ocak)

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 8-9 Ocak'ta Kayseri ve çevresinde güneyli yönlerden 50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat hızla kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:09
Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar Uyarısı (8-9 Ocak)

Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar Uyarısı (8-9 Ocak)

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 8-9 Ocak tarihlerinde Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Uyarı Detayları

"Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kayseri ve çevrelerinde güneyli yönlerden ‘kuvvetli rüzgâr ve fırtına’ (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA; 8-9 OCAK TARİHLERİNDE KAYSERİ VE...

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA; 8-9 OCAK TARİHLERİNDE KAYSERİ VE ÇEVRESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Dev Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor: Çatılardan Düşme Riski
2
Taşköprü Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Kış Yemlemesi
3
Kırşehir'de Yaralı Eşeği Köylü Sahiplendi
4
Şehitkamil'den Çifte Şampiyonluk: U12 ve U16 Sutopu Zaferi
5
Mardin'de 5 bin 357 Konut İçin Kura Çekimi Yapıldı
6
Söke'de 8 Mahallede Şap Karantinası Kaldırıldı
7
MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları