DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Kdz. Ereğli'de Avukat Talha Kopan Soğuk Havada Denize Girdi

Kdz. Ereğli'de avukat Talha Kopan, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden denize girip yüzdü; bu uygulamayı düzenli yaptığını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:45
Kdz. Ereğli'de Avukat Talha Kopan Soğuk Havada Denize Girdi

Kdz. Ereğli'de Avukat Talha Kopan Soğuk Havada Denize Girdi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avukatlık yapan 35 yaşındaki Talha Kopan, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden denize girip yüzdü.

İlçe genelinde etkili olan soğuk hava günlük yaşamı zorlaştırırken, Kopan'ın sahilde denize girip yüzmesi dikkat çekti. Kopan, bu eylemi düzenli olarak gerçekleştirdiğini ve soğuk suyun hem fiziksel hem de mental açıdan fayda sağladığını belirtti.

"Bu bir meydan okuma"

Kopan, "Su gayet soğuktu. Bunu düzenli olarak yapıyorum. Bu benim için bir meydan okuma çeşidi ve beni disipline ediyor. Bunu yaparak kendime karşı başlattığım meydan okumayı kazandım. Şu an yaşadığım mutluluk zannediyorum dışarıdan da görülüyordur" dedi.

Soğuk suda yüzmenin faydalarını savunan Kopan, gençlere hem tavsiyelerde bulundu hem de uyarılarda bulundu. Kopan, "Bağışıklık sistemine olan faydalarının yanı sıra en büyük faydası mental açıdan görülüyor. Ben faydasını gördüm, herkese tavsiye ediyorum. Ancak daha önce söylediğim gibi asla bilinçsizce yapılmaması gerekiyor. Suda çok uzun süre kalınmamalı. Gençler soğuk havada denize girecekse, bunu bilinçli şekilde yapmalı." ifadelerini kullandı.

Not: Kopan'ın ifadesinde vurguladığı gibi, soğuk suya girme uygulamaları bilinçli ve kontrollü şekilde yapılmalıdır.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE AVUKATLIK YAPAN 35 YAŞINDAKİ TALHA KOPAN, KAR YAĞIŞI VE...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE AVUKATLIK YAPAN 35 YAŞINDAKİ TALHA KOPAN, KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN DENİZE GİRDİ.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE AVUKATLIK YAPAN 35 YAŞINDAKİ TALHA KOPAN, KAR YAĞIŞI VE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi"nde Binlerce Deve
2
500 Bin Sosyal Konut Projesi: İlk Kura Adıyaman’da Çekildi
3
Elazığ Harput'ta Dronla Kar Manzarası: İzlanda ve Norveç'i Aratmadı
4
Batman’da Lapa Lapa Kar Coşkusu: Vatandaşlar Sokağa Döküldü
5
Rize Yağlıtaş’ta İstinat Duvarı Çöktü: Asri Mezarlık Yolu Ulaşıma Kapandı
6
Cizre'de Kar Ulaşımı Felç Etti: Havalimanı Seferleri İptal

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı