Kdz. Ereğli'de Avukat Talha Kopan Soğuk Havada Denize Girdi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avukatlık yapan 35 yaşındaki Talha Kopan, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden denize girip yüzdü.

İlçe genelinde etkili olan soğuk hava günlük yaşamı zorlaştırırken, Kopan'ın sahilde denize girip yüzmesi dikkat çekti. Kopan, bu eylemi düzenli olarak gerçekleştirdiğini ve soğuk suyun hem fiziksel hem de mental açıdan fayda sağladığını belirtti.

"Bu bir meydan okuma"

Kopan, "Su gayet soğuktu. Bunu düzenli olarak yapıyorum. Bu benim için bir meydan okuma çeşidi ve beni disipline ediyor. Bunu yaparak kendime karşı başlattığım meydan okumayı kazandım. Şu an yaşadığım mutluluk zannediyorum dışarıdan da görülüyordur" dedi.

Soğuk suda yüzmenin faydalarını savunan Kopan, gençlere hem tavsiyelerde bulundu hem de uyarılarda bulundu. Kopan, "Bağışıklık sistemine olan faydalarının yanı sıra en büyük faydası mental açıdan görülüyor. Ben faydasını gördüm, herkese tavsiye ediyorum. Ancak daha önce söylediğim gibi asla bilinçsizce yapılmaması gerekiyor. Suda çok uzun süre kalınmamalı. Gençler soğuk havada denize girecekse, bunu bilinçli şekilde yapmalı." ifadelerini kullandı.

Not: Kopan'ın ifadesinde vurguladığı gibi, soğuk suya girme uygulamaları bilinçli ve kontrollü şekilde yapılmalıdır.

