Keçiören Belediyesi'nden Pazar Hijyeni Seferberliği

Temizlik çalışmaları aksatılmadan sürüyor

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarının ardından yürüttükleri temizlik uygulamalarıyla sokak pazarlarında hijyeni sağlamaya devam ediyor.

Pazarın sona ermesiyle sahaya inen ekipler, önce pazaryerinde biriken katı atıkları topluyor, ardından köpüklü suyla fırçalayarak zemini dezenfekte ediyor. Son aşamada ise sokak, tankerlerdeki tazyikli suyla yıkanarak hem kötü kokuların hem de muhtemel sağlık risklerinin önüne geçiliyor.

Yapılan bu çalışmalarla yalnızca çevresel temizlik değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve halk sağlığı da güvence altına alınıyor.

Başkan Özarslan: "Temiz sokaklar ve mutlu Keçiören için gece gündüz çalışıyoruz"

Temizlik çalışmalarının aksamadan devam ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Temiz sokaklar ve mutlu Keçiören için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatını sürdürmesi için çalışmalarımızı büyük bir özenle yürütüyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak pazar yerlerimizin temizliğini yapıyor. Bu çalışmalarımız ilçemizdeki bütün semt pazarlarımızda aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hep birlikte Keçiören’imizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

