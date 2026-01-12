Keltepe Kayak Merkezi'ne Sis ve Yağışa Rağmen Akın

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, sömestr öncesi sis ve yağışa rağmen ziyaretçi akınına uğradı; kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:31
Keltepe Kayak Merkezi'ne Sis ve Yağışa Rağmen Akın

Keltepe Kayak Merkezi'ne Sis ve Yağışa Rağmen Akın

Karabük2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, yoğun sis ve yağışa rağmen hafta sonunda dolup taştı. Sömestr tatili öncesinde etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 2 metreye ulaştı ve çevre illerden yoğun ziyaretçi akını görüldü.

Ziyaretçi Yoğunluğu ve Olaylar

Keltepe'yi hafta sonu tercih edenler arasında Zonguldak ve Bartın'dan gelen çok sayıda ziyaretçi de vardı. Sis altındaki pistlerde kayak ve kızak keyfi yaşanırken, yoğunluk zaman zaman kazalara yol açtı.

Kızakla kayarken düşen genç bir kızın omzu çıktı. Acı içindeki yaralının yardımına kar motorlarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri koştu. Sedyeye alınan yaralı, kar motoruyla sağlık merkezine, ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tesisin Özellikleri ve Konumu

Türkiye'nin 53'üncü kayak merkezi olarak 2020 yılında hizmete giren ve günübirlik işletilen Keltepe Kayak Merkezi, Karabük'e 28 kilometre, tarihi kent Safranbolu'ya ise 37 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yeni sezon öncesinde 2 metre kar kalınlığıyla açılan tesiste 5 bağımsız pist, 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve baby lift bulunuyor.

Keltepe, her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla bölgenin önemli kış turizm merkezlerinden biri olma konumunu koruyor.

KARABÜK’ÜN 2 BİN RAKIMLI KELTEPE KAYAK MERKEZİ, SİSLİ VE YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN YOĞUN İLGİ...

KARABÜK’ÜN 2 BİN RAKIMLI KELTEPE KAYAK MERKEZİ, SİSLİ VE YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.

KARABÜK’ÜN 2 BİN RAKIMLI KELTEPE KAYAK MERKEZİ, SİSLİ VE YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN YOĞUN İLGİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli Demirköy'te Kar Etkili: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor
2
İzmir Göbekotu keşfi: Umbilicus choripetalus Ödemiş'te bulundu
3
Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Suyu Daha İdareli Kullanmayı Öğrenmemiz Lazım
4
Hikmet Karaca güven tazeledi — Erzurum Esnaf Odası’nda yeniden başkan
5
Nazilli'de Arslanlı 3242 Sokak'ta Yol Çalışması Başladı
6
Çamlıca Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Topu Coşkusu
7
Bilecik'te Yozgatlılar 'Arabaşı Gecesi'nde Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları