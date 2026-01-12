Keltepe Kayak Merkezi'ne Sis ve Yağışa Rağmen Akın

Karabük2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, yoğun sis ve yağışa rağmen hafta sonunda dolup taştı. Sömestr tatili öncesinde etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 2 metreye ulaştı ve çevre illerden yoğun ziyaretçi akını görüldü.

Ziyaretçi Yoğunluğu ve Olaylar

Keltepe'yi hafta sonu tercih edenler arasında Zonguldak ve Bartın'dan gelen çok sayıda ziyaretçi de vardı. Sis altındaki pistlerde kayak ve kızak keyfi yaşanırken, yoğunluk zaman zaman kazalara yol açtı.

Kızakla kayarken düşen genç bir kızın omzu çıktı. Acı içindeki yaralının yardımına kar motorlarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri koştu. Sedyeye alınan yaralı, kar motoruyla sağlık merkezine, ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tesisin Özellikleri ve Konumu

Türkiye'nin 53'üncü kayak merkezi olarak 2020 yılında hizmete giren ve günübirlik işletilen Keltepe Kayak Merkezi, Karabük'e 28 kilometre, tarihi kent Safranbolu'ya ise 37 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yeni sezon öncesinde 2 metre kar kalınlığıyla açılan tesiste 5 bağımsız pist, 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve baby lift bulunuyor.

Keltepe, her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla bölgenin önemli kış turizm merkezlerinden biri olma konumunu koruyor.

