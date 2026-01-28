Kemah'ta Yaban Hayatı İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Avcıların Kış Destek Çalışması

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bir grup avcı, ilçenin kırsal ve dağlık bölgelerinde, yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara yem ve çeşitli yiyecekler bıraktı. Zorlu kış koşullarında doğadaki canlıların aç kalmaması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, bölgedeki canlıların korunmasına katkı sağladı.

Bu girişim, yaban hayatına ve doğaya verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

