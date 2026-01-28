Kemaliye'de Kapanan Grup Köy Yolları Ulaşıma Açıldı
Karla mücadele çalışmalarıyla yollar yeniden hizmette
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yollarında, karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüldü.
Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yol açma ve genişletme faaliyetleri tamamlandı.
İş makineleri ve personel desteğiyle gerçekleştirilen çalışmaların ardından söz konusu grup köy yolları kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve kar yağışının devam etme ihtimali nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.
Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek vatandaşların dikkatli olmalarını, zincir ve gerekli kış ekipmanlarını yanlarında bulundurmalarını istedi.
