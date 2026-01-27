Kemer'de sağanak sonrası köprüleri tıkayan tomruklar temizlendi

Kemer Belediye ekipleri, Beldibi Mahallesi'nde sağanakla gelen tomruk ve atıkları temizleyerek köprü ve mazgallardaki tıkanıklıkları giderdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:24
Kemer Belediye ekipleri, Beldibi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle dağlık alandan koparak akıntıyla gelen ve köprüleri tıkayan tomruklar ve atıkların temizliğini gerçekleştirdi.

Yağışın neden olduğu tıkanmalar bazı köprülerde su akışını engellerken, belediye ekipleri herhangi bir sel baskınının yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü ve tomrukları bulunduğu yerlerden kaldırdı.

Kemer genelinde tıkanan mazgalların temizliğine devam eden ekipler, ayrıca Somak Seniri mevkisi'nde yola düşen toprak yığınlarını da temizleyerek ulaşımın güvenliğini sağladı.

