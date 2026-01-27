Kemer'de sağanak sonrası köprüleri tıkayan tomruklar temizlendi

Ekipler hızlı müdahaleyle durumu kontrol altına aldı

Kemer Belediye ekipleri, Beldibi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle dağlık alandan koparak akıntıyla gelen ve köprüleri tıkayan tomruklar ve atıkların temizliğini gerçekleştirdi.

Yağışın neden olduğu tıkanmalar bazı köprülerde su akışını engellerken, belediye ekipleri herhangi bir sel baskınının yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü ve tomrukları bulunduğu yerlerden kaldırdı.

Kemer genelinde tıkanan mazgalların temizliğine devam eden ekipler, ayrıca Somak Seniri mevkisi'nde yola düşen toprak yığınlarını da temizleyerek ulaşımın güvenliğini sağladı.

KEMER BELEDİYE EKİPLERİ, BELDİBİ MAHALLESİ’NDE ŞİDDETLİ SAĞANAK NEDENİYLE DAĞLIK ALANDAN KOPARAK AKINTIYLA BİRLİKTE GELEN VE KÖPRÜLERİ TIKAYAN TOMRUKLAR İLE ATIKLARIN TEMİZLİĞİNİ YAPTI.