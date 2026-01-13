Kenan Demirel'in 'Yanarım' Şiiri: Kaybolan Telefonu İçin Yazdı

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, kaybettiği telefonu için yazdığı 'Yanarım' şiirini paylaştı; eser sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:25
Kenan Demirel'in 'Yanarım' Şiiri: Kaybolan Telefonu İçin Yazdı

Kenan Demirel'in 'Yanarım' Şiiri: Kaybolan Telefonu İçin Yazdı

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, kaybettiği telefonunu konu alan 'Yanarım' başlıklı şiirini sosyal medyada paylaştı; eser kısa sürede okurların beğenisini topladı.

Olayın gelişimi

Kenan Demirel, geçtiğimiz yıl düzenlenen bir etkinlik sırasında telefonunu kaybetti. Etkinliğin gerçekleştiği adresteki bir odada şarja taktığı cihazı geri döndüğünde yerinde bulamayan Demirel, durumun ardından karakola giderek ifade verdi.

Demirel olayın çıkışını şöyle anlattı: "O gün kafamız dağınıktı, yorgunduk. Hava da biraz kararmıştı. Şarjım bittiği için telefonu bir odada şarja takmıştım. Daha sonra etkinlikten ayrıldık ve geri döndüğümüzde telefon kayboldu. Telefonu aradığımızda, 'Aradığınız kişiye ulaşılamıyor' diyor. Halbuki cihaz şarjlıydı. Çalınma ihtimali yüksek ama bilemiyoruz. Bununla ilgili karakola gittik, ifademizi verdik."

Kaybolan telefonun etkileri

Demirel, cihazını kaybetmenin günlük yaşamında yarattığı sıkıntıları şu sözlerle özetledi: "Teknoloji bazen kolay gibi gözüküyor ama zora düştüğünde de hayli güç. Telefon kaybolunca adeta elim ayağım bağlandı. Yeni telefona geçince her şey birden yıkılmış gibi oldu. Aynı şiirimde bahsettiğim gibi, hafızam kaybolmuş gibi hissettim. Rehber, bankacılık uygulamaları, hepsi gitti. Meşguliyetlerim farklı alanlarda olduğu için bu şiiri tamamlamak biraz uzun sürdü. Sosyal medyada paylaştığım şiire güzel yorumlar geldi. Sevdiğim bir insan bana şaka yaparak, 'İyi ki telefonu kaybetmişsin telefonu yoksa bu şiir çıkmazdı' dedi. Birisi de, 'Maşallah, çok sevindim' demiş. Kaybolan telefon yaklaşık 15 bin TL civarındaydı. Yeni aldığım cihaz ise yaklaşık 20 bin TL."

Şiirin tam metni

'Yanarım'

Dinlesin iyice dostum, düşmanım; bir iş ki başıma geldi, yanarım
Tedbirsizlik ettim, hayli pişmanım; androidim zayi oldu, yanarım
Cihazla birlikte aklım da gitti; gizli şifrelerim, saklım da gitti; fotoğrafım, dosyam, şarkım da gitti; hafızamı kökten sildi, yanarım
Aygıtı bulmaktı, inanın, derdim; karakola gittim, ifade verdim. İyice gerildim, fena ürperdim; kabahat bizlere kaldı, yanarım
Bulup buluşturup bir cihaz aldık. Kabını bulduk da beyinsiz kaldık. Aklını kurmaya servise saldık. Bildik gelen bir tek zildi, yanarım
Sim kart bulamadı operatörüm. İş asla beklemez, dedim müdürüm. Her nere gittimse işler kördüğüm. Bahaneler tüydü, kıldı, yanarım
Mobil bankalara giremez oldum; maaşı, ek dersi göremez oldum. Sıralı borçları veremez oldum. Hacizci kapıyı çaldı, yanarım
Menüyü dinlemek için tuşa bas; kareye, yıldıza, üçe, beşe bas. Telesekreteri dinle, boşa bas; o bile eğlendi, güldü, yanarım
Çözüme yaklaştık, olursa eğer; görüntüyü açtık, görmeye değer. Şarjımız yetmişten az imiş meğer; bağlantımız dondu, soldu, yanarım
Patronlarda para, bizde zaman çok; ambarlarla arpa, kulda saman çok. Piyasaya baksan işler yaman çok; o da geldi bizi buldu, yanarım
Temsilciye göre şarjımız düşük, tezgahtara göre tarzımız düşük, pazara göre de arzımız düşük. Sanki sürümümüz öldü, yanarım.

ESKİŞEHİR ŞAİRLER DERNEĞİ BAŞKANI KENAN DEMİREL'İN TELEFONUNU KAYBETMESİYLE İLGİLİ YAZDIĞI İLGİNÇ...

ESKİŞEHİR ŞAİRLER DERNEĞİ BAŞKANI KENAN DEMİREL'İN TELEFONUNU KAYBETMESİYLE İLGİLİ YAZDIĞI İLGİNÇ ŞİİR, OKUYANLARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI.

HAYAT KOŞUŞTURMACASI SEBEBİYLE BU ŞİİRİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TAMAMLAMA FIRSATI BULAN DEMİREL...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Tır ve Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı
2
Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa
3
İstanbul’da Dondurucu Soğuk Binlerce Karabatak Marmara’da Bir Araya Geldi
4
Murat Kurum: "Yarısı Bizden" ile Maltepe'de sağlam ve güvenli yuvalar
5
Erzurum'da Kuvvetli Kar Yağışı: 4 İlçede Eğitime Ara
6
Elazığ'da 323 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Bilecik'te 2026 İçme Suyu Planlaması: Köylerin Geleceği Masaya Yatırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları