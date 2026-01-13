Kenan Demirel'in 'Yanarım' Şiiri: Kaybolan Telefonu İçin Yazdı

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, kaybettiği telefonunu konu alan 'Yanarım' başlıklı şiirini sosyal medyada paylaştı; eser kısa sürede okurların beğenisini topladı.

Olayın gelişimi

Kenan Demirel, geçtiğimiz yıl düzenlenen bir etkinlik sırasında telefonunu kaybetti. Etkinliğin gerçekleştiği adresteki bir odada şarja taktığı cihazı geri döndüğünde yerinde bulamayan Demirel, durumun ardından karakola giderek ifade verdi.

Demirel olayın çıkışını şöyle anlattı: "O gün kafamız dağınıktı, yorgunduk. Hava da biraz kararmıştı. Şarjım bittiği için telefonu bir odada şarja takmıştım. Daha sonra etkinlikten ayrıldık ve geri döndüğümüzde telefon kayboldu. Telefonu aradığımızda, 'Aradığınız kişiye ulaşılamıyor' diyor. Halbuki cihaz şarjlıydı. Çalınma ihtimali yüksek ama bilemiyoruz. Bununla ilgili karakola gittik, ifademizi verdik."

Kaybolan telefonun etkileri

Demirel, cihazını kaybetmenin günlük yaşamında yarattığı sıkıntıları şu sözlerle özetledi: "Teknoloji bazen kolay gibi gözüküyor ama zora düştüğünde de hayli güç. Telefon kaybolunca adeta elim ayağım bağlandı. Yeni telefona geçince her şey birden yıkılmış gibi oldu. Aynı şiirimde bahsettiğim gibi, hafızam kaybolmuş gibi hissettim. Rehber, bankacılık uygulamaları, hepsi gitti. Meşguliyetlerim farklı alanlarda olduğu için bu şiiri tamamlamak biraz uzun sürdü. Sosyal medyada paylaştığım şiire güzel yorumlar geldi. Sevdiğim bir insan bana şaka yaparak, 'İyi ki telefonu kaybetmişsin telefonu yoksa bu şiir çıkmazdı' dedi. Birisi de, 'Maşallah, çok sevindim' demiş. Kaybolan telefon yaklaşık 15 bin TL civarındaydı. Yeni aldığım cihaz ise yaklaşık 20 bin TL."

Şiirin tam metni

'Yanarım'

Dinlesin iyice dostum, düşmanım; bir iş ki başıma geldi, yanarım

Tedbirsizlik ettim, hayli pişmanım; androidim zayi oldu, yanarım

Cihazla birlikte aklım da gitti; gizli şifrelerim, saklım da gitti; fotoğrafım, dosyam, şarkım da gitti; hafızamı kökten sildi, yanarım

Aygıtı bulmaktı, inanın, derdim; karakola gittim, ifade verdim. İyice gerildim, fena ürperdim; kabahat bizlere kaldı, yanarım

Bulup buluşturup bir cihaz aldık. Kabını bulduk da beyinsiz kaldık. Aklını kurmaya servise saldık. Bildik gelen bir tek zildi, yanarım

Sim kart bulamadı operatörüm. İş asla beklemez, dedim müdürüm. Her nere gittimse işler kördüğüm. Bahaneler tüydü, kıldı, yanarım

Mobil bankalara giremez oldum; maaşı, ek dersi göremez oldum. Sıralı borçları veremez oldum. Hacizci kapıyı çaldı, yanarım

Menüyü dinlemek için tuşa bas; kareye, yıldıza, üçe, beşe bas. Telesekreteri dinle, boşa bas; o bile eğlendi, güldü, yanarım

Çözüme yaklaştık, olursa eğer; görüntüyü açtık, görmeye değer. Şarjımız yetmişten az imiş meğer; bağlantımız dondu, soldu, yanarım

Patronlarda para, bizde zaman çok; ambarlarla arpa, kulda saman çok. Piyasaya baksan işler yaman çok; o da geldi bizi buldu, yanarım

Temsilciye göre şarjımız düşük, tezgahtara göre tarzımız düşük, pazara göre de arzımız düşük. Sanki sürümümüz öldü, yanarım.

