Kilis Beyaza Büründü: Kar Yağışı ve Ulaşımda Tedbirler

Kilis beyaza büründü

Kilis'te geceden bu yana etkili olan kar yağışı, şehir merkezi ile sokak ve caddeleri beyaza çevirdi. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar örtüsü oluştu.

Ulaşımda önlemler ve çalışmalar

Kar ve sis nedeniyle sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi. Bazı cadde ve sokaklarda ise kar temizleme çalışmaları sürüyor; ekipler ulaşımı rahatlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlar ne dedi?

Kentte son yıllarda kar görmediklerini belirten Yakup Özusta, "Kar yağışı çok güzel, işten sonra arkadaşlarımla karın tadını çıkaracağız" diye konuştu.

