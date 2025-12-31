DOLAR
42,95 -0,07%
EURO
50,52 -0,07%
ALTIN
5.983,05 0,31%
BITCOIN
3.806.331,83 -0,8%

Kilis Beyaza Büründü: Kar Yağışı ve Ulaşımda Tedbirler

Kilis'te geceden bu yana devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü; sürücüler sis farlarını kullanıyor, kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:27
Kilis Beyaza Büründü: Kar Yağışı ve Ulaşımda Tedbirler

Kilis beyaza büründü

Kilis'te geceden bu yana etkili olan kar yağışı, şehir merkezi ile sokak ve caddeleri beyaza çevirdi. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar örtüsü oluştu.

Ulaşımda önlemler ve çalışmalar

Kar ve sis nedeniyle sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi. Bazı cadde ve sokaklarda ise kar temizleme çalışmaları sürüyor; ekipler ulaşımı rahatlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlar ne dedi?

Kentte son yıllarda kar görmediklerini belirten Yakup Özusta, "Kar yağışı çok güzel, işten sonra arkadaşlarımla karın tadını çıkaracağız" diye konuştu.

KİLİS'TE GECEDEN BU YANA DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI, ŞEHİR MERKEZİ, SOKAKLAR VE CADDELERİ BEYAZA...

KİLİS'TE GECEDEN BU YANA DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI, ŞEHİR MERKEZİ, SOKAKLAR VE CADDELERİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

KİLİS'TE GECEDEN BU YANA DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI, ŞEHİR MERKEZİ, SOKAKLAR VE CADDELERİ BEYAZA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce İtfaiyesi 2025: 1.700 Çağrı, 700 Yangına Müdahale
2
Tokat'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı — Ağır Tonajlı Araçlar Yolda Kaldı
3
Safranbolu'da Esnaf Kardan Yatak Yaparak Dikkat Çekti
4
TBMM Komisyonu Doğu Anadolu’da: Erzurum’da Engellilik İhtiyaçları Masaya Yatırıldı
5
Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü
6
Gaziantep’te Kar Sevinci: Yoğun Yağış Kent Beyaza Bürüdü
7
Elazığ'da Kar Yağışı Sırasında Cadde Ortasında Secde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları