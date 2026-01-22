Kilis'te Kar Alarmı: Yüz Yüze Eğitime Ara, Motokuryelere Trafik Yasağı

Kilis'te kar yağışı nedeniyle geniş kapsamlı önlemler alındı

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Kilis’te bugün başlayan kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor. Kar ve olumsuz hava şartlarının ulaşım ile kamu düzeninde risk oluşturabileceği değerlendirilerek kent genelinde tedbirler hayata geçirildi.

Eğitim kurumlarında 1 günlük ara

Kilis merkez ve ilçelerinde 23 Ocak 2026 Cuma günü; halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, e-sınav merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel okullardaki takviye kurslar da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Kamu personeli ve çocuk bakımına yönelik düzenleme

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel, 23 Ocak 2026 Cuma günü herhangi bir talimat veya başvuruya gerek olmaksızın idari izinli sayılacak. Ayrıca eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. Sağlık, kolluk kuvvetleri ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.

Motokuryelere 1 günlük trafik yasağı

Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 23 Ocak 2026 Cuma günü il sınırları içerisinde motokuryelerin trafiğe çıkmaları 1 gün süreyle yasaklandı. Yetkililer, diğer bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarını da can güvenlikleri açısından toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri konusunda uyardı.

Yetkililer, vatandaşların güncel uyarıları takip etmeleri ve güvenli ulaşım için yapılan düzenlemelere riayet etmelerinin önemine vurgu yaptı.

