Kilis Valisi Tahir Şahin'e Veda Yemeği — Trabzon Ataması

Valiler Kararnamesiyle Trabzon'a atanan Kilis Valisi Tahir Şahin için düzenlenen veda yemeğinde Şahin, 2,5 yıllık hizmet sürecini değerlendirip helallik istedi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 23:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:21
Valiler Kararnamesiyle Trabzon'a atanan Şahin, 2,5 yıllık görev sürecini değerlendirdi

Valiler Kararnamesi ile Trabzon’a atanan Kilis Valisi Tahir Şahin için kentte düzenlenen veda yemeği bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Şahin, Kilis’te yaklaşık 2,5 yıl görev yaptığını belirterek bu süreçte ekip ruhuyla önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi. Konuşmasının sonunda katılımcılardan helallik istedi.

Şahin, görev yaptığı her şehirde o kentin bir ferdi gibi yaşadığını ifade ederek şunları kaydetti: "Makamlar gelip geçici. Meslek hayatımız boyunca ailemizle birlikte gittiğimiz yerde oralı oluyoruz. Bugün Kilisliyim. Dün İstanbul’daydım, daha önce Gaziantep, Çanakkale, Muş, Ardahan, Samsun, Afyonkarahisar’da görev yaptım. Meslek hayatıma Hatay’da başlamıştım."

Vali Şahin, kendisine bu görevi layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı'na şükranlarını sunarken, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Programın sonunda Tahir Şahin'e katılımcılar tarafından hediye takdim edildi.

Veda yemeğine; AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, parti il başkanları, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

