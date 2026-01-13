Kırıkkale'de Köy Yollarında Karla Mücadele: Tuzlama ve Kar Küreme

Çalışmaların Özeti

Kırıkkale’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında, ulaşımda aksama yaşanmaması için kapsamlı karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle yüksek rakımlı köy yolları ile ana bağlantı güzergâhlarında yoğunlaşan müdahalelerle yolları açık tutmayı hedefledi.

Müdahale ve Kullanılan Ekipman

Saha ekipleri belirlenen güzergâhlarda tuzlama uygulaması yaparken, biriken kar ve buz tabakalarını kaldırmak için kar küreme araçları, greyderler ve tuzlama araçları kullanıldı. Operasyonlar birçok noktada eş zamanlı olarak yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sayesinde köy yollarında oluşan kar ve buz tabakası temizlenerek bölgedeki ulaşımın sürekliliği sağlandı.

Kırıkkale’de köy yollarında karla mücadele çalışmaları