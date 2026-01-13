Kırıkkale'de Köy Yollarında Karla Mücadele: Tuzlama ve Kar Küreme

Kırıkkale’de etkili kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparak ulaşımı güvence altına aldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 22:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 22:57
Kırıkkale'de Köy Yollarında Karla Mücadele: Tuzlama ve Kar Küreme

Kırıkkale'de Köy Yollarında Karla Mücadele: Tuzlama ve Kar Küreme

Çalışmaların Özeti

Kırıkkale’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında, ulaşımda aksama yaşanmaması için kapsamlı karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle yüksek rakımlı köy yolları ile ana bağlantı güzergâhlarında yoğunlaşan müdahalelerle yolları açık tutmayı hedefledi.

Müdahale ve Kullanılan Ekipman

Saha ekipleri belirlenen güzergâhlarda tuzlama uygulaması yaparken, biriken kar ve buz tabakalarını kaldırmak için kar küreme araçları, greyderler ve tuzlama araçları kullanıldı. Operasyonlar birçok noktada eş zamanlı olarak yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sayesinde köy yollarında oluşan kar ve buz tabakası temizlenerek bölgedeki ulaşımın sürekliliği sağlandı.

Kırıkkale’de köy yollarında karla mücadele çalışmaları

Kırıkkale’de köy yollarında karla mücadele çalışmaları

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Kul: Geleceğin Şehrini Tüm Mahallelerimizle Birlikte İnşa Ediyoruz
2
Selendi Esnaf Odası'nda Nurullah Efendi Kahveci Güven Tazeledi
3
Kilis Valisi Tahir Şahin'e Veda Yemeği — Trabzon Ataması
4
Keşan'da Şiddetli Rüzgar: Çatılar Uçtu, Tekne Battı
5
Kırıkkale'de Köy Yollarında Karla Mücadele: Tuzlama ve Kar Küreme
6
Kırıkkale'de Köy Yollarında Karla Mücadele: Tuzlama ve Kar Küreme
7
Elazığ'da Keban ve Sivrice'te Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara — Kar ve Buzlanma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları