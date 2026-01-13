Kırıkkale'de Köy Yollarında Karla Mücadele: Tuzlama ve Kar Küreme

Kırıkkale İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerdeki köy yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla ulaşımı açık tutuyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 23:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:09
Yağış sonrası ulaşım güvenliği sağlanıyor

Kırıkkale'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için köy yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kar yağışı sonrası oluşan buzlanmaya karşı belirlenen güzergahlarda tuzlama uygulaması yapıldı. Aynı zamanda kar birikintileri iş makineleri yardımıyla temizlenerek yolların ulaşıma açık tutulması sağlandı.

Hedef: Sürekli erişim

Çalışmalar özellikle yüksek rakımlı köy yolları ile ana bağlantı güzergahlarında yoğunlaştırıldı. Sahada görev yapan ekipler, kar küreme araçları, greyderler ve tuzlama araçlarıyla birçok noktada eş zamanlı müdahale yürüttü.

Yapılan müdahalelerle birlikte köy yollarında oluşan kar ve buz tabakası temizlenerek ulaşımın devamlılığı sağlandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları