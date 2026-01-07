Kütahya'da 60 Yıllık Hasret Sona Erdi: Günlüce Resmen 'Sülye' Oldu

Kütahya'da 60 yıllık isim tartışmasına son: Günlüce yeniden 'Sülye'

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaklaşık 60 yıldır süren isim tartışması mutlu sonla noktalandı. 1960’lı yılların sonunda resmî kayıtlarda Sülye Bala yerine Günlüce adı tescil edilmiş, ancak köy halkı günlük yaşamda ve tabelalarda eski adı kullanmaya devam etmişti.

Süreç nasıl ilerledi?

Köy halkının isteğini öncelikli gündem haline getiren Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, eski ismin geri alınması için resmî başvuru sürecini başlattı. Köy sakinlerinden toplanan imzalar ve hazırlanan gerekçeli raporlar İçişleri Bakanlığı’na iletildi. Muhtar İnan’ın Ankara ve Kütahya hattındaki yoğun temasları sonucunda yapılan incelemeler, köylülerin talebini haklı buldu.

Karar ve tepkiler

İçişleri Bakanlığı onayıyla köyün adı resmî olarak yeniden Sülye olarak tescillendi. Kararı sevinçle karşılayan köy sakinleri, 'Bizim için burası her zaman Sülye’ydi. Şimdi resmiyette de özümüze döndük. Muhtarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 60 yıl süren isim tartışmasının sona ermesiyle birlikte köy, tarihî kimliğine kavuşurken bölge halkı uzun süredir kullandığı ismin resmiyete de geçirilmesinin memnuniyetini yaşıyor.

