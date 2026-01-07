Kütahya'da 60 Yıllık Hasret Sona Erdi: Günlüce Resmen 'Sülye' Oldu

Kütahya Emet'e bağlı Günlüce köyünün 60 yıllık isim tartışması, muhtar Adem İnan’ın girişimleri ve İçişleri Bakanlığı onayıyla son buldu; köy yeniden 'Sülye' oldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:01
Kütahya'da 60 Yıllık Hasret Sona Erdi: Günlüce Resmen 'Sülye' Oldu

Kütahya'da 60 yıllık isim tartışmasına son: Günlüce yeniden 'Sülye'

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaklaşık 60 yıldır süren isim tartışması mutlu sonla noktalandı. 1960’lı yılların sonunda resmî kayıtlarda Sülye Bala yerine Günlüce adı tescil edilmiş, ancak köy halkı günlük yaşamda ve tabelalarda eski adı kullanmaya devam etmişti.

Süreç nasıl ilerledi?

Köy halkının isteğini öncelikli gündem haline getiren Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, eski ismin geri alınması için resmî başvuru sürecini başlattı. Köy sakinlerinden toplanan imzalar ve hazırlanan gerekçeli raporlar İçişleri Bakanlığı’na iletildi. Muhtar İnan’ın Ankara ve Kütahya hattındaki yoğun temasları sonucunda yapılan incelemeler, köylülerin talebini haklı buldu.

Karar ve tepkiler

İçişleri Bakanlığı onayıyla köyün adı resmî olarak yeniden Sülye olarak tescillendi. Kararı sevinçle karşılayan köy sakinleri, 'Bizim için burası her zaman Sülye’ydi. Şimdi resmiyette de özümüze döndük. Muhtarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 60 yıl süren isim tartışmasının sona ermesiyle birlikte köy, tarihî kimliğine kavuşurken bölge halkı uzun süredir kullandığı ismin resmiyete de geçirilmesinin memnuniyetini yaşıyor.

KÜTAHYA'DA 60 YILLIK İSİM HASRETİ SONA ERDİ, GÜNLÜCE KÖYÜ YENİDEN "SÜLYE" OLDU

KÜTAHYA'DA 60 YILLIK İSİM HASRETİ SONA ERDİ, GÜNLÜCE KÖYÜ YENİDEN "SÜLYE" OLDU

KÜTAHYA'DA 60 YILLIK İSİM HASRETİ SONA ERDİ, GÜNLÜCE KÖYÜ YENİDEN "SÜLYE" OLDU

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Su İsyanı: Elmadağ'da Kesinti ve Çamur Rengi Su
2
Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu
3
Mihalıççık’ta Karayolunu Geçen 10 Geyik Kamerada
4
Elazığ'da 600 Parça Osmanlı Sıkma Kehribarı: 90 Bin Dolarlık Koleksiyon Tespih Oluyor
5
Solhan’da Kar Çilesi Devam Ediyor: Yollar Buz Tuttu
6
Oltu'da Kışla Canlanan Ayakkabı Tamircileri: Pençe ve Bot Talepleri Artıyor
7
Menemen Belediyesi Ayvacık’ta 130 Yıllık Sulama Sorununu Sondajla Çözdü: Damla Sulama Geliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları