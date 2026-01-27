Kırkağaç’ın "Tarihi Çınarı" Kezban Cezayir 112 Yaşında Vefat Etti

Ahıska Türklerinin en yaşlısı, ilçede büyük üzüntü yarattı

Kezban Cezayir, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin en yaşlı isimlerinden biri olarak tanınıyordu. 1914 doğumlu olan Cezayir, 112 yaşında hayatını kaybetti.

Gençliğinde yaşadıklarıyla toplum tarihine not düşen Cezayir, 15 yaşındayken Rus zulmünden kaçarak sınırı geçmeye çalıştığı sırada vurularak yaralanmıştı. Yaşamı boyunca Ahıska Türklerinin yaşadığı zorluklara tanıklık etti.

İlçede yaşayan Ahıska Türklerinin en büyüğü olan Cezayir, yerel halk tarafından Kırkağaç’ın "tarihi çınarları" arasında gösteriliyordu. 7 çocuk annesi olan Cezayir’in vefatı, Kırkağaç’ta derin üzüntüye neden oldu.

Cenaze töreni, yoğun katılımla Karaosmanoğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılındı. Törenin ardından Kezban Cezayir, ilçe mezarlığında dualarla toprağa verildi.

MANİSA’NIN KIRKAĞAÇ İLÇESİNDE İKAMET EDEN, ASLEN AHISKA TÜRKÜ OLAN VE ATATÜRK’Ü GÖREN İLÇENİN EN YAŞLI İSİMLERİNDEN KEZBAN CEZAYİR, 112 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.