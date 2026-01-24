Kırklareli'de Çiftçilere Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Anlatıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy köy dolaşarak ÇKS değişiklikleri, yeni destekleme modeli ve üretim planlaması konusunda çiftçileri bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:34
Kırklareli'de Çiftçilere Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Anlatıldı

Kırklareli'de Çiftçilere Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Anlatıldı

Yerel ekipler köy köy bilgilendirme yapıyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, il genelinde köy köy dolaşarak çiftçilere tarımsal üretimin plânlanması ve yeni destekleme modeli hakkında kapsamlı bilgiler veriyor.

Sergen köyünde saha toplantısı

Sergen köyünde çiftçilerle bir araya gelen Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile teknik görevliler, üretim planlamasının önemini ve destek mekanizmalarını anlattı. Toplantılar genellikle köy kıraathanelerinde gerçekleştiriliyor ve katılımcılarla doğrudan iletişim kuruluyor.

Gündemdeki başlıklar

Toplantılarda üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, genel tarım sayımı ve yangın tedbirleri gibi konular ele alındı. Ayrıca, ÇKS’de yapılan değişiklikler ve yeni destekleme proje modelleri çiftçilere detaylı şekilde aktarıldı.

Katılımcılara, tarımsal üretimde planlamanın sağlayacağı verimlilik artışı ve risk yönetimi konusunda bilgi verilirken, TARSİM tarafından sunulan avantajlar ve sigorta uygulamaları hakkında da ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

Yetkililer, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek çiftçilerin sorularını yanıtlamaya ve uygulamada rehberlik etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

