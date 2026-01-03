Kırklareli'de 'Cuma Buluşmaları' Küküçyayla'da: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Anlatıldı

Kırklareli'de 'Cuma Buluşmaları' Küküçyayla'da

Çiftçilere üretim planlaması ve destekleme modeli anlatıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin belde ve köylerdeki bilgilendirme çalışmaları kapsamında yürütülen 'Cuma Buluşmaları' devam ediyor. Programa bu hafta Vize ilçesine bağlı Küküçyayla köyü ev sahipliği yaptı.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile teknik görevliler, köydeki üreticilerle bir araya gelerek Tarımsal Üretimin Plânlanması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ele alınan başlıca konular arasında üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, genel tarım sayımı ve yangın tedbirleri yer aldı. Üreticilere ayrıca ÇKS'de yapılan değişiklikler, yeni destekleme proje modelleri ve tarımsal sigortanın sunduğu avantajlar (TARSİM) hakkında detaylı açıklamalar yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise programın kapsamına dikkat çekerek, "İl merkezi ve ilçelerimize bağlı köylerde her hafta Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini anlatmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar üreticilerimizle bir araya gelerek, tarımın geleceğini birlikte şekillendirmeye çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Karaca, ayrıca programın 81 il 922 ilçede eş zamanlı düzenlendiğini hatırlattı.

Yetkililer, sahada sürdürülen bilgilendirme çalışmalarının üreticilerin destek ve planlamalardan etkin yararlanması için önem taşıdığını vurguladı.

