Kırklareli'de Gençlik ve Spor Yatırımları: 2026 Hedefleri

Kırklareli'de Gençlik ve Spor Yatırımları Masaya Yatıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile İl Müdürlüğü'ne bağlı kurum yetkilileri bir araya geldi. Toplantıda ilin gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

2025 Çalışmaları ve 2026 Planlamaları

Emrah Yüksel Babuşçu tarafından, 2025 yılı içinde yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik planlama ve hedeflere dair brifing sunuldu. İlde yürütülen spor ve gençlik faaliyetleri ile gençlerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan proje ve uygulamalar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Deneyap Atölyeleri ve Teknoloji Odaklı Projeler

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Gençlik Merkezleri bünyesindeki Deneyap Atölyeleri ile sportif ve gençlik projelerinin mevcut durumu değerlendirildi; önümüzdeki döneme ilişkin planlama ve iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yurt, Burs ve Barınma Hizmetleri

Toplantıda ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gençlere sunulan barınma, burs ve kredi hizmetleri ile yurtların fiziki durumu, kapasite kullanımı ve öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sağlayan faaliyetler ele alındı. Gençlerin eğitimlerini daha güvenli ve nitelikli koşullarda sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

2026'da Planlanan Yatırımlar

Gündemde ayrıca 2026 yılında yapımı planlanan yurt binası ve spor tesislerine ilişkin planlamalar yer aldı. Bu yatırımların gençlerin eğitim ve spor yaşamına doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

Vali Turan'ın Değerlendirmesi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, spor ve gençlik çalışmalarının birbirini tamamlayan bir anlayışla sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, yürütülen projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

