Kırklareli'de Pazar Sabah Namazı Buluşması: Vali Uğur Turan İstasyon Mahallesi Ulu Camii'nde

İl Müftülüğü ev sahipliğinde İstasyon Mahallesi Ulu Camii'nde gerçekleşen pazar sabah namazı buluşmasında Vali Uğur Turan ve İl Müftüsü Yusuf Eviş cemaatle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:27
Vali Uğur Turan ve İl Müftüsü Yusuf Eviş cemaatle buluştu

Kırklareli'nde geleneksel hale gelen pazar sabah namazı buluşması, İl Müftülüğü ev sahipliğinde bu hafta da İstasyon Mahallesi Ulu Camii'nde gönülleri bir araya getirdi.

Vali Uğur Turan ve İl Müftüsü Yusuf Eviş, sabah namazının manevi ikliminde İstasyon Mahallesi Ulu Camii cemaatiyle buluştu.

Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden Vali Uğur Turan, istek ve talepleri dinleyerek birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunda bulundu.

