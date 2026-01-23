Kırklareli Valisi Turan: Aile Odaklı Sosyal Hizmetlerde Sürdürülebilirlik Önceliği

Vali Uğur Turan, aile odaklı sosyal hizmetlerin bütüncül, koruyucu ve önleyici yaklaşımla sürdürülebilir yürütülmesinin önemini vurguladı; il eylem planları ve projeler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:15
Kırklareli Valisi Uğur Turan, aile odaklı sosyal hizmetlerin sürdürülebilir, koruyucu ve önleyici bir yaklaşımla yürütülmesinin önemine dikkat çekti. İl genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen toplantıda kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Vali Uğur Turan: "Aile odaklı sosyal hizmetlerin bütüncül, koruyucu ve önleyici bir anlayışla sürdürülebilir şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor"

Toplantıda sunulan çalışmalar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından, ilde yürütülen sosyal hizmet faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı, Otizm İl Eylem Planı, Kadının Güçlendirilmesi İl Eylem Planı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı ve Roman İl Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı.

Toplantıda ayrıca aile bütünlüğünü desteklemeye yönelik Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, Çocuklar Güvende Programı, şiddet mağduru kadınlara yönelik uygulanan elektronik kelepçe sistemi, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve personele yönelik hizmet içi eğitimler değerlendirildi. Önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Hizmet alanları ve 2026 hedefleri

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bağlı kuruluşlarda görevli yöneticiler, Sosyal Hizmet Merkezi işlemleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları, kadın konukevi hizmetleri, Çocuk İlk Kabul ve Çocukevleri hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri, şehit ve gazi işlemleri, mali işlemler ve yatırımlar konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Sunumlarda ayrıca koruyucu aile ve evlat edinme hizmetleri, Çocuk İzlem Merkezi faaliyetleri, doğum yardımları, evlilik öncesi eğitimler, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı hizmetleri yer aldı. İl Müdürü Bilgin Özbaş, toplantıda 2026 yılı hedeflerine ilişkin de bilgi verdi.

Vali Turan'ın değerlendirmesi

Vali Uğur Turan, hizmetlerin özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara yönelik olarak güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Kurumlar arası iş birliğinin sosyal hizmetlerin etkinliğini artıracağına vurgu yapan Turan, yürütülen çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür ederek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün toplumun her kesimine dokunan sorumluluğunu sürdürmesinde başarı dileğinde bulundu.

