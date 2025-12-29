DOLAR
Kırklareli Vize'de Safkan Atlar Aşılandı

Vize haralarındaki safkan atların rutin sağlık kontrolleri yapıldı ve aşılamaları tamamlandı; çalışmalar 2026'da da sürecek.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:29
Rutin sağlık kontrolleri ve aşılama tamamlandı

Vize ilçesindeki haralarda yetiştirilen safkan atlar için yürütülen rutin sağlık kontrolleri ve aşılama işlemleri başarıyla tamamlandı.

Uygulamalar, Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi. Haralarda yapılan kontrollerde atların genel sağlık durumu değerlendirildi ve gerekli aşılamalar yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından yapılan açıklamada, safkan atların korunması amacıyla aşıların belirli periyotlarla gerçekleştirildiği ve çalışmaların 2026 yılında da devam edeceğinin bildirildiği belirtildi.

VİZE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ TARAFINDAN, HARALARDA YETİŞTİRİLEN SAFKAN ATLARIN RUTİN KONTROL İŞLEMLERİ YAPILARAK, AŞILAMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI.

