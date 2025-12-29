Kırklareli Vize'de Safkan Atlar Aşılandı

Rutin sağlık kontrolleri ve aşılama tamamlandı

Vize ilçesindeki haralarda yetiştirilen safkan atlar için yürütülen rutin sağlık kontrolleri ve aşılama işlemleri başarıyla tamamlandı.

Uygulamalar, Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi. Haralarda yapılan kontrollerde atların genel sağlık durumu değerlendirildi ve gerekli aşılamalar yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından yapılan açıklamada, safkan atların korunması amacıyla aşıların belirli periyotlarla gerçekleştirildiği ve çalışmaların 2026 yılında da devam edeceğinin bildirildiği belirtildi.

