Kırşehir'de 29 Yıldır Torununa Bakan 70 Yaşındaki Zeynep Atmaca

KIRŞEHİR (İHA) – 70 yaşındaki Zeynep Atmaca, anne ve babasının ayrılmasının ardından ortada kalan ve çeşitli sağlık sorunları bulunan torunu 30 yaşındaki Emre Yüksel Atmaca'ya 29 yıldır tek başına bakıyor.

Torunun sağlık durumu ve bakım süreci

Emre Yüksel Atmaca görme engelli ve epilepsi tedavisi görüyor. Zeynep Atmaca, torununun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yıllardır çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurduklarını ve bakımını 29 yıldır sürdürdüğünü belirtti.

Atmaca, torununun babasıyla uzun süredir iletişim kuramadığını söyleyerek durumu şöyle anlattı: Anne ve babası ayrıldıktan sonra her ikisi de başkalarıyla evlendi. Babası bir süre baktı ancak yeni eşi Emre’nin bakımını kabul etmedi. O günden bu yana 29 yıldır torunuma bakıyorum. Babası gelip ziyaret etmiyor. Annesi, babası, babaannesi ve dedesi oldum. Bakımevi istemiyorum, tedavi istiyorum.

Aileye destek ziyaretleri

Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, aileyi düzenli olarak ziyaret ederek özellikle sağlık ve tedavi sürecinde destek sağlıyor. Göçmen, Zeynep Atmaca’nın yıllardır torununun bakımını üstlendiğini ve sağlık alanında desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.

Emre Yüksel Atmaca ise babaannesini çok sevdiğini, tedavi sürecinde ondan ayrılmak istemediğini ve yalnız kalmak istemediğini belirtiyor.

