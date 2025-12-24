Kırşehir'de Acil Sağlık Gecesi: Paramediklere Moral ve Motivasyon
PARHAD'ın organizasyonu, yoğun nöbetlerin yükünü hafifletti
Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Kırşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Acil Sağlık Gecesi", acil sağlık çalışanlarını bir araya getirdi.
Etkinlik, yoğun ve stresli nöbetlerin ardından sağlık personelinin moral ve motivasyonunu yükseltmeyi amaçladı.
PARHAD Kırşehir İl Başkanı Samet Tutuk, organizasyonun mesleki motivasyon açısından önemine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Acil sağlık hizmetlerinde görevli ekipler gece boyunca gönüllerince eğlenerek stres attı ve dayanışma ruhunu güçlendirdi.
KIRŞEHİR’DE ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MORAL VE MOTİVASYONUNU ARTIRMAK AMACIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ