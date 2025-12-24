DOLAR
Kırşehir'de Acil Sağlık Gecesi: Paramediklere Moral ve Motivasyon

PARHAD Kırşehir İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Acil Sağlık Gecesi', yoğun nöbet sonrası acil sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon sağladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:05
PARHAD'ın organizasyonu, yoğun nöbetlerin yükünü hafifletti

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Kırşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Acil Sağlık Gecesi", acil sağlık çalışanlarını bir araya getirdi.

Etkinlik, yoğun ve stresli nöbetlerin ardından sağlık personelinin moral ve motivasyonunu yükseltmeyi amaçladı.

PARHAD Kırşehir İl Başkanı Samet Tutuk, organizasyonun mesleki motivasyon açısından önemine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Acil sağlık hizmetlerinde görevli ekipler gece boyunca gönüllerince eğlenerek stres attı ve dayanışma ruhunu güçlendirdi.

