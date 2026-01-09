Kırşehir'de Kadınlardan İhtiyaç Sahiplerine Karne Hediyesi: Örgüyle Dayanışma

Kırşehir'de Kadınlardan İhtiyaç Sahiplerine Karne Hediyesi

Kadın Meclisi öncülüğünde örülen dayanışma

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere karne hediyesi vermek amacıyla örgü ürünleri hazırlıyor.

Kentte Kadın Meclisi üyelerinin koordinasyonunda bir kafeteryada bir araya gelen kadınlar, ilköğretimde eğitim hayatını sürdüren ve maddi durumu yetersiz öğrenciler için atkı ve bere örmeye başladı.

Projeyi anlatan Kadın Meclisi üyesi Emel Ersin, çalışmanın amacının anneler aracılığıyla dayanışmayı artırmak olduğunu ve örülen ürünlerin karne hediyesi olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını belirtti.

Evlerinde ördükleri ürünleri hayır amaçlı bir araya getirdiklerini söyleyen Ayşe Keskinkılıç, çalışmaya gönüllü destek verdiklerini ifade etti. Yaklaşık 30 yıldır örgü ördüğünü aktaran Gül Erçem, bu kez çocuklar için örgü hazırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Fatma Ünsal ise kadın günlerinde sıkça yapılan örgü çalışmalarının düzenlenen etkinlikle güzel bir organizasyona dönüştüğünü söyledi.

Etkinlikte kadınlar örerken eğlenmeyi de ihmal etmedi. Halk Ozanı Ayşe Tekin, yöresel parçalarıyla atkı, bere ve kazak ören kadınlara destek verdi.

