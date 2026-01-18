Şırnak'ın Adli Altyapı Talepleri Bakan Tunç'a İletildi

Şırnak'ın adli altyapı talepleri Bakan Tunç'a iletildi

Şırnak'ta uzun süredir gündemde olan adli altyapı eksiklikleri, Ankara'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılan görüşmede doğrudan gündeme taşındı. Ziyarette Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık ile AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar hazır bulundu.

Hangi talepler iletildi?

Heyet, başta Cizre ve İdil ilçelerinin mevcut adliye binalarının fiziki yetersizliklerine dikkat çekerek, bu binaların yenilenmesi ve 2026 yatırım programına alınması talebini sundu. Ayrıca Silopi'de ağır ceza mahkemesi kurulması isteğinin, dosya yoğunluğunu azaltacağı ve vatandaşların başka illere gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracağı vurgulandı.

Görüşmenin içeriği ve beklentiler

Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Şırnak'ın yargı alanındaki yapısal sorunları tüm yönleriyle ele alındı. Heyet, mevcut adli ve idari uygulamaların sahadaki ihtiyaçlara yeterince cevap vermediğini belirtti ve yargı hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşme sonrasında değerlendirme yapan Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un taleplere yapıcı ve çözüm odaklı yaklaştığını belirterek, gösterilen ilgi ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

