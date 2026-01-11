Uşak’ta yüksek kesimler beyaza büründü

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava tahmin raporları doğrultusunda, il genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde kısa sürede etkisini artırdı.

Lapa lapa yağan kar, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplarken, bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Ekipler teyakkuzda

Karayolları 25. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz haline geçti. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere kırsal bölgelerde çalışmaları sürdürürken, kapanma riski bulunan yollarda kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Havadan görüntüler

Kar yağışının etkili olduğu bölgeler, çalışmaların boyutunu ve beyaz örtüyü belgelemek üzere dron ile havadan görüntülendi.

