Uşak’ta yüksek kesimler beyaza büründü

Uşak'ta sabah başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü; Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri teyakkuzda, bölgeler dron ile havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:03
Uşak’ta yüksek kesimler beyaza büründü

Uşak’ta yüksek kesimler beyaza büründü

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava tahmin raporları doğrultusunda, il genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde kısa sürede etkisini artırdı.

Lapa lapa yağan kar, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplarken, bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Ekipler teyakkuzda

Karayolları 25. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz haline geçti. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere kırsal bölgelerde çalışmaları sürdürürken, kapanma riski bulunan yollarda kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Havadan görüntüler

Kar yağışının etkili olduğu bölgeler, çalışmaların boyutunu ve beyaz örtüyü belgelemek üzere dron ile havadan görüntülendi.

UŞAK’TA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ...

UŞAK’TA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.

UŞAK’TA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Benim Adım Ekin: Ekin Karaaslan'ın Anısı Kitaba Dönüştü
2
Silivri Parkköy’de Lodoslu Havada Denize Giren Vatandaş Kamerada
3
Göçmen: Kırşehir'de Engellilere Yönelik Çalışmalar Başarıyla Sürüyor
4
Meteoroloji'den Güney Ege'ye Fırtına Uyarısı — 13 Ocak 2026
5
Malkara Beyaza Büründü: Kartpostallık Kar Görüntüleri
6
Sincik-Malatya Karayolu Çift Yönlü Ulaşıma Kapandı
7
Meteoroloji'den Erzincan, Erzurum ve Bayburt'a Kuvvetli Kar ve Fırtına Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları