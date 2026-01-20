Kıyı Emniyeti 2025 Raporu: 199 Can Kurtarma, 631 Kişi ve 28 Gemi Kurtarma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün (KEGM) 2025 yılı operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi.

Bakanın açıklaması

Uraloğlu, "Kıyı Emniyeti ekipleri 2025 yılında 199 can kurtarma operasyonu ile 631 kişiyi kurtardı. 2025 yılında 28 gemi kurtarma operasyonunu başarı ile gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Filo ve personel

Bakan, "Yerli ve milli yazılım ve teknolojilerle, çeşitli tip ve sınıfta modernize edilmiş 109 araçlı filomuz ve 2 bin 266 deneyimli personel kadromuzla 7 gün 24 saat, başta Türk boğazları olmak üzere, Mavi Vatan’da seyir emniyetini sağlıyoruz" dedi.

Kurtarma ve refakat hizmetleri

Denizlerdeki seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılması adına Kıyı Emniyeti ekipleri 2025 yılında İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki operasyonlarda önemli rol oynadı. Uraloğlu, "Kıyı Emniyeti ekipleri 2025 yılında 199 can kurtarma operasyonu ile 631 kişiyi kurtardı." ifadesini yineledi ve aynı dönemde 28 gemi kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Refakat ve römorkörcülük

Bakan, yoğun deniz trafiği olan noktalarda gemilerin güvenli geçişi için refakat hizmeti verildiğini belirterek, "2025 yılında 12 bin 753 gemiye seyir emniyetinin artırılmasına yönelik olarak muhtemel bir arıza ve acil durumda ivedi olarak müdahale edilmesi amacı ile refakat hizmeti verildi" bilgisini paylaştı. Ayrıca liman römorkörcülük hizmetleri kapsamında 6 bin 89 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kılavuzluk hizmetleri

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında verilen kılavuzluk hizmetlerine ilişkin veriler paylaşan Uraloğlu, "2025 yılında İstanbul Boğazından geçiş yapan 40 bin 172 geminin yüzde 61,3’ünü oluşturan 24 bin 608 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazından geçiş yapan 44 bin 471 geminin ise yüzde 53,9’u yani 23 bin 971 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece 2025 yılında boğazlarda 48 bin 579 kılavuzluk hizmeti verildi" dedi.

