Kızılay'dan Tendürek Geçidi'nde Tır Şoförlerine Sıcak Destek

Kızılay Muradiye Şubesi, Tendürek Geçidi'nde kar nedeniyle mahsur kalan tır şoförlerine kumanya, sıcak çay ve moral desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:40
Çaldıran'da gece boyunca sürdürülen yardım çalışması

Van’ın Çaldıran ilçesi Tendürek Geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan tır şoförlerinin yardımına Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri koştu.

Zorlu hava şartlarına rağmen gece boyunca sahada görev yapan ekipler, yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücülere kumanya, sıcak çay ve çeşitli ikramlarda bulundu. Yoğun kar ve tipi altında gerçekleştirilen çalışmalarda, sürücülerin temel ihtiyaçları karşılanarak moral ve motivasyon desteği sağlandı.

Kızılay Muradiye Şubesi Sorumlusu Selçuk Yay, zorlu kış şartlarında vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerimize gece boyunca kumanya ve sıcak çay ikramında bulunduk. Kızılay olarak her şartta ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle Kızılay ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu ve muhtemel mağduriyetlere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

