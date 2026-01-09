Kızılay Gazipaşa'da 80 Koli Yardımla İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Türk Kızılay Antalya Şubesi, Gazipaşa'ya gönderdiği yaklaşık 80 koli gıda ve temel ihtiyaç malzemesini teslim etti; dağıtım önümüzdeki günlerde yapılacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:10
Türk Kızılay, Türkiye genelindeki insani yardım çalışmaları kapsamında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde destek çalışmalarını sürdürüyor.

Yardımlar Gazipaşa Temsilcisine Teslim Edildi

Türk Kızılay Antalya Şubesi tarafından Gazipaşa'ya gönderilen yaklaşık 80 koli yardım malzemesi, Kızılay Gazipaşa Temsilcisi Uğur Bolat tarafından teslim alındı.

Yardımlar, Kızılay gönüllüleri tarafından tasnif edilerek dağıtıma hazır hale getirildi ve depoya taşındı. Yetkililer, destek paketlerinin gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluştuğunu ve önümüzdeki günlerde ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını bildirdi.

Yerel koordinasyonla yürütülen çalışmaların, bölgedeki ailelerin günlük ihtiyaçlarına kısa vadeli katkı sağlaması hedefleniyor.

