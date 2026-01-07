Kızılay Samsun Başkanı Onur Çoban: 2026'da Daha Çok İyilik Sözü

Kızılay Samsun Başkanı Onur Çoban 2025’i değerlendirdi, 2026 hedeflerini açıkladı

Türk Kızılay Samsun İl Merkezi Başkanı Onur Çoban, 2025 yılındaki çalışmaları özetleyip 2026 hedeflerini paylaştı. Çoban, "Tek derdimiz, dokunmadığımız bir kişi dahi ihtiyaç sahibi kalmasın" sözleriyle amaçlarını özetledi.

İyilik hareketinin mirası ve mesajı

Çoban, Türk Kızılay’ın 158 yıllık köklü bir iyilik hareketi olduğunu vurgulayarak, "İyiliğin önünü kimse kesemez. Kızılay’ımız, felaketlerin, afetlerin ve yoksulluğun gölgesinde kalan insanlara güç vermeye Yüce Allah’ın izniyle ilelebet devam edecektir" ifadelerini kullandı.

2025 değerlendirmesi

2025 yılını Samsun Kızılay için başarılarla dolu bir dönem olarak nitelendiren Çoban, mayıs ayında Türkiye genelinde en fazla faaliyet yürüten il seçilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Devletin yürüttüğü organizasyonlarda aktif rol aldıklarını belirterek, "Ülke genelinde birçok derecelere imza attık ve hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Okullarda binlerce öğrenciyle kan bağışı kampanyaları düzenlendi; devlet kurumlarıyla iş birliği yapıldı. Çoban, doğaya can vermek amacıyla fidan dikmeye devam ettiklerini, bölge kan merkezleriyle yeni kan merkezleri kurarak binlerce hastaya umut olduklarını ve aşevleri aracılığıyla 365 gün sıcak yemek dağıttıklarını ifade etti.

Kapsamlı destek ve gönüllülük

Çoban, çalışmaların merkezinde ihtiyaç sahiplerinin olduğunu belirterek, "Kazanımlarımızın tek sahibi ihtiyaç sahipleridir" anlayışıyla ilçelerde afet hazırlık eğitimleri verdiklerini aktardı. Gençlik, kadın ve engelsiz kollarıyla dezavantajlı ailelere, yetimlere, engellilere ve tüm mazlumlara destek sunulduğu bildirildi.

Sosyal yardımlardan gönüllülük projelerine, ilk yardım eğitimlerinden aşevi hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede sürdürülen faaliyetlerin yalnızca Kızılay’ın değil, tüm Samsun’un başarısı olduğu vurgulandı.

2026 hedefleri: Daha çok kan, daha çok eğitim, daha çok dayanışma

2026 yılı hedeflerini paylaşan Çoban, şu çağrıda bulundu: "Samsun’da daha çok kan bağışı kampanyası, daha fazla afet bilinci eğitimi, daha güçlü gönüllülük hareketi, daha sıcak aşevi sofraları ve daha çok ihtiyaç sahibine dokunan el için söz veriyoruz. Her bir bağış bir kalbe huzur, bir sofraya umut oldu ve olmaya da devam edecek. Gelin, el ele verelim, daha merhamet dolu bir dünya için birlikte koşalım. Unutmayalım: bir ünite kan üç hayata umut olur. Bir vekalet bir sofraya bereket taşır. Bir gülümseme binlerce kalbi ısıtır. Hep birlikte, daha çok iyilik için".

Çoban’ın açıklamaları, Kızılay Samsun’un yerel düzeydeki yardım ağını güçlendirme ve 2026’da erişimi daha da genişletme taahhüdünü ortaya koyuyor.

TÜRK KIZILAY SAMSUN İL MERKEZİ BAŞKANI ONUR ÇOBAN