Kızılcahamam’da 2.800 kg Yemek Atığından 2.220 kg Kedi ve Köpek Maması Üretildi

Kızılcahamam’da 2.800 kg Yemek Atığından 2.220 kg Mama Üretildi

Sıfır Atık Müdürlüğü'nden hayvan dostu uygulama

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, sürdürülebilir çevre vizyonu ve hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla ilçe genelindeki lokantalardan toplanan yemek atıklarını değerlendirdi.

Belediyeye ait tesislerde işlenen atıklardan Aralık ayında 2 bin 800 kilogram yemek atığı geri kazanılarak, 2 bin 220 kilogram yüksek proteinli kedi ve köpek maması üretildi.

Üretilen mamalar, ilçedeki barınaklara ve sokaklarda yaşayan hayvanlara ulaştırıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar projeyle ilgili olarak, "Hem doğamızı koruyor hem de sokaktaki canlarımızın beslenme ihtiyacını en sağlıklı şekilde karşılıyoruz. İsrafı önleyen, merhameti çoğaltan bu anlayışla atığı sevgiye dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

İLÇE GENELİNDEKİ LOKANTALARDAN TOPLANAN YEMEK ATIKLARI, BELEDİYEYE AİT TESİSLERDE İŞLENEREK, SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.