Kızılcahamam’da 2.800 kg Yemek Atığından 2.220 kg Kedi ve Köpek Maması Üretildi

Kızılcahamam Belediyesi, Aralık ayında 2.800 kg yemek atığını işleyerek 2.220 kg yüksek proteinli kedi ve köpek maması üretti; mamalar barınak ve sokaklara dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:06
Sıfır Atık Müdürlüğü'nden hayvan dostu uygulama

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, sürdürülebilir çevre vizyonu ve hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla ilçe genelindeki lokantalardan toplanan yemek atıklarını değerlendirdi.

Belediyeye ait tesislerde işlenen atıklardan Aralık ayında 2 bin 800 kilogram yemek atığı geri kazanılarak, 2 bin 220 kilogram yüksek proteinli kedi ve köpek maması üretildi.

Üretilen mamalar, ilçedeki barınaklara ve sokaklarda yaşayan hayvanlara ulaştırıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar projeyle ilgili olarak, "Hem doğamızı koruyor hem de sokaktaki canlarımızın beslenme ihtiyacını en sağlıklı şekilde karşılıyoruz. İsrafı önleyen, merhameti çoğaltan bu anlayışla atığı sevgiye dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

İLÇE GENELİNDEKİ LOKANTALARDAN TOPLANAN YEMEK ATIKLARI, BELEDİYEYE AİT TESİSLERDE İŞLENEREK, SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

