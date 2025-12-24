DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 0,02%
ALTIN
6.180,68 0,01%
BITCOIN
3.722.567,45 1,2%

Kızıllı Katı Atık Tesisi Dünya'ya Örnek: Osh Heyeti İnceledi

Antalya Büyükşehir'in Kızıllı Katı Atık Tesisi, atık ısıdan elektrik üreten ilk tesis olarak Kırgızistan Osh heyetini ağırladı; teknik gezide tesisin üniteleri ve kapasitesi incelendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:50
Kızıllı Katı Atık Tesisi Dünya'ya Örnek: Osh Heyeti İnceledi

Kızıllı Katı Atık Tesisi Dünya'ya Örnek Oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi, Kırgızistan'ın Osh kentinden gelen yöneticileri ağırlayarak uygulamalarını paylaştı. Konuk heyet tesisteki çalışmaları ve teknolojileri yerinde inceledi.

Teknik Gezi ve İncelemeler

Türkiye'de katı atık sektöründe atık ısıdan elektrik enerjisi üreten ilk tesis olma özelliğini taşıyan Kızıllı Tesisi'ni, Osh Belediye Başkan Yardımcısı Masuda Aydarbekova ile beraberindeki 7 kişilik heyet ziyaret etti. Saha gezisinde heyete tesisteki çalışmalar, atık bertaraf yöntemi, üniteler ve kapasiteleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Heyetin, Osh kentinde yapımı devam eden benzer bir tesisi bulunduğu ve Kızıllı'daki uygulamaları örnek almak üzere incelediği belirtildi.

Resmi Ziyaret ve Teşekkür

Kırgız heyet, teknik gezinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Masuda Aydarbekova, geziyi "çok verimli" bulduklarını belirterek destekleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Dr. Çiğdem Hacıoğlu de heyeti Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'nın çevresini, doğasını ve yaşamını korumayı öncelik veren proje ve çalışmalara önem verdiğini vurguladı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIZILLI ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIZILLI ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSİ, KIRGIZİSTAN’IN OSH KENTİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCI VE HEYETİNİ AĞIRLADI. KIRGIZ HEYETİ BERTARAF TESİSİNİ GEZEREK, İNCELEMELERDE BULUNDU.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIZILLI ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Kar Sürprizi: Kent Merkezi Kartpostallık Görüntülerle Beyaza Büründü
2
Diyarbakır'da Turistlerin Gözdesi: Lübnan Künefesi
3
Van'da Sibirya Soğukları: Sıhke Göleti Dondu
4
Kocaeli'de 10 Yılda Yuvacık Barajı'nın 3 Katı Su Tasarrufu
5
Ordu Büyükşehir’den Fatsa Dolunay’a Sıcak Asfalt Hamlesi
6
Tarsus'ta Yeşilevler’e Modern Yürüyüş ve Spor Parkı
7
Denizli Su Zirvesi: 'Bardağa Boş Tarafından Bak' ile Su Kıtlığına Ortak Çözüm

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor