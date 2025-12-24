Kızıllı Katı Atık Tesisi Dünya'ya Örnek: Osh Heyeti İnceledi

Kızıllı Katı Atık Tesisi Dünya'ya Örnek Oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi, Kırgızistan'ın Osh kentinden gelen yöneticileri ağırlayarak uygulamalarını paylaştı. Konuk heyet tesisteki çalışmaları ve teknolojileri yerinde inceledi.

Teknik Gezi ve İncelemeler

Türkiye'de katı atık sektöründe atık ısıdan elektrik enerjisi üreten ilk tesis olma özelliğini taşıyan Kızıllı Tesisi'ni, Osh Belediye Başkan Yardımcısı Masuda Aydarbekova ile beraberindeki 7 kişilik heyet ziyaret etti. Saha gezisinde heyete tesisteki çalışmalar, atık bertaraf yöntemi, üniteler ve kapasiteleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Heyetin, Osh kentinde yapımı devam eden benzer bir tesisi bulunduğu ve Kızıllı'daki uygulamaları örnek almak üzere incelediği belirtildi.

Resmi Ziyaret ve Teşekkür

Kırgız heyet, teknik gezinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Masuda Aydarbekova, geziyi "çok verimli" bulduklarını belirterek destekleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Dr. Çiğdem Hacıoğlu de heyeti Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'nın çevresini, doğasını ve yaşamını korumayı öncelik veren proje ve çalışmalara önem verdiğini vurguladı.

