Koç burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Koç Burcu Haftalık Yorumu

Duygu Demir: Sevgili Koç ve yükselen Koç burçları, bu hafta sizin için kolay olmayacak. Geçen hafta da söylediğim gibi, gökyüzünde gezegenlerin çoğu 12. evinizde yer alıyor. Bu da arkadan iş çevirenler, gizli konular, kontrol edilemeyen durumlar, sağlık sorunları, psikolojik sıkıntılar, kayıplar gibi zorlayıcı konuları gündeme getiriyor.

Gezegenlerin Etkisi

Özellikle Güneş, Merkür, Satürn ve Neptün'ün 12. evinizde olması, akıl karışıklığı, dağınıklık, geçmişe dönüş, kayıplarla yüzleşme, kontrol edemediğiniz zorluklar gibi kaygı verici durumlar yaşamanıza neden olabilir. Duygularınızı yönetmekte ve ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz. Daha dağınık ve dalgın olabilirsiniz. İçinize kapanabilir, kaygılanabilirsiniz. Bu yüzden hayatınızla ilgili büyük ve önemli kararlar almaktan kaçınmanızı öneririm. Bu dönemi, olan biteni ve geçen seneyi değerlendirmek için fırsat olarak görün.

Para ve İlişki Konuları

Para ve ilişki gibi konularda da yeni başlangıçlar yapmak, anlaşma imzalamak, el sıkışmak yerine, durumu biraz daha gözlemlemeniz faydalı olacaktır. Psikolojik olarak destek almanız da iyi gelebilir. Sıkıştığınız veya sıkıldığınız yerlerde bağımlılıklara veya kaygılara kapılmak yerine, bazı şeyleri çözümlemek için konuşmak ve yardım istemek size daha iyi ve daha yararlı olacaktır. Bağımlılıklarınızı abartabilirsiniz. Bu yeme, içme, bilgisayar, oyun gibi herhangi bir şey olabilir. Ayrıca aile içinde sizden destek bekleyen, maddi veya manevi olarak bakmanız, korumanız, kurtarmanız gereken kişi ve durumlarla da daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir.

Hedefleriniz ve Gerginlikler

Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, hedeflerinizle ilgili ekstra para harcamanıza veya sosyal çevrenizin sizi sıkıştıran yönlerinden özgürleşmek istemenize neden olabilir. Bu da gerginliklere ve tartışmalara yol açabilir. Biraz tartışmacı bir enerji var. Özellikle yolda, araba veya trafik gibi konularda daha dikkatli olmanız gerekiyor.

Yeni Ay ve Merkür Geçişi

10 Mart Pazar günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Bu da zihinsel olarak çok rahatlayacağınız anlamına geliyor. Önünüzü daha net görebilecek, dibe vurduğunuz yerden çıkabilecek, ne istediğinizi bileceksiniz. 10 Mart'ta öğlen saatlerinde de yeni ay var. Bu yeni ay, kaygılı süreçten çıkıp, kendinize bakmak için ne yapmak istediğinizi, hayallerinizi, nasıl bir başlangıç yapabileceğinizi düşünmenize yardımcı olacak. Duygusal hayatınız, ilişkileriniz, ruh halinizle ilgili adımlar atabilecek, daha yeni ve dinamik hissedeceksiniz. Merkür geçişi önemli, çünkü akabindeki dönemde tutulmalar başlıyor. Bu tutulmalar, hayatınızı çok daha derinden etkileyecek. Yeni ilişkiler, ilişkinizi yeni bir sayfaya taşıma, daha büyük ve güçlü şeyler yapma, büyük atılımlar yapma gibi çok önemli şeyler sizi bekliyor. Bu yüzden bu haftayı sindirmek, değerlendirmek için kullanmanızı tavsiye ederim, sevgili Koç burçları.