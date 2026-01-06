Kocaeli Büyükşehir 11 bin 228 Aileye Ücretsiz Cenaze ve Nakil Hizmeti (2025)

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:08
Kocaeli Büyükşehir 11 bin 228 Aileye Ücretsiz Cenaze ve Nakil Hizmeti (2025)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 11 bin 228 aileye ücretsiz cenaze ve nakil hizmeti sundu. Belediye Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, geçen yıl elde edilen verileri kamuoyuyla paylaştı.

Koordinasyon: Alo 188 Cenaze Hattı

Hizmetler, Alo 188 Cenaze Hattı üzerinden koordine edildi. Vatandaşların acılı günlerinde tüm süreçlerin tek merkezden yönetilmesi sağlanarak işlemler hızlı ve düzenli bir şekilde yürütüldü.

İl içi defin işlemleri

Yıl içinde verilen 11 bin 228 hizmetin 8 bin 731'ini il içindeki defin işlemleri oluşturdu. Mezar kazımı, yıkama ve kefenleme gibi işlemler belediye ekiplerince ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Şehir dışı nakiller

Belediye, cenazelerin memleketlerine naklinde yoğun mesai harcadı. 2025'te yapılan 2 bin 497 il dışı naklin 1 bin 834'ü karayoluyla, 663'ü ise havayoluyla sağlandı. Nakil planlamasında mesafe kriteri esas alındı: 400 kilometreye kadar mesafeler için cenaze araçları, 400 kilometreyi aşan noktalar için ise uçak tercih edildi.

Sosyal destek ve mezarlık bakımı

Temmuz ayından itibaren başlatılan sosyal destek uygulaması kapsamında 550 aileye masa, sandalye ve çadır desteği verildi. Mezarlıkların bakım ve onarımına da ağırlık veren ekipler, 267 mezarlıkta çalışma yürüttü; 4 bin 300 metrekare yürüyüş yolu yapıldı ve 525 bin metrekarelik alanda zemin düzenlemesi gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

