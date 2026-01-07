Kocaeli Büyükşehir, 2025'te bin 834 kişiye 19 bin 923 kez evde bakım hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında yaşlılık, engellilik veya hastalık nedeniyle günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen vatandaşlara yönelik kapsamlı evde bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Hizmetler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Kişisel bakım hizmetleri

Yıl boyunca devam eden uygulamada, öz bakım ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayamayan ve yakını bulunmayan bin 834 kişiye toplam 19 bin 923 kez hizmet götürüldü. Ekipler, vatandaşların saç ve sakal tıraşı, tırnak kesimi, vücut temizliği ve banyo gibi kişisel hijyen ihtiyaçlarını karşıladı ve sağlıkla ilgili temel destek sağladı.

Ev temizliği hizmetleri

Kişisel bakımın yanı sıra belediye ekipleri bin 529 hanede temizlik çalışması yürüttü. Toplam 3 bin 871 kez gerçekleştirilen temizlik hizmeti kapsamında evlerin süpürülüp silinmesi, toz alınması, perde yıkanması ile banyo ve tuvalet temizliği gibi işlemler yapılarak vatandaşlara hijyenik yaşam alanı sağlandı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025 YILINDA BİN 834 VATANDAŞA EVDE BAKIM HİZMETİ VERDİ.