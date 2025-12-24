DOLAR
Kocaeli'de 10 Yılda Yuvacık Barajı'nın 3 Katı Su Tasarrufu

Kocaeli İSU’nun Geri Kazanım Suyu Projesiyle son 10 yılda 141 milyon 453 bin 457 metreküp su geri kazanıldı; Yuvacık Barajı kapasitesinin yaklaşık 3 katı tasarruf sağlandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:00
Geri Kazanım Suyu Projesiyle içme suyu kaynaklarına baskı azaltıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Geri Kazanım Suyu Projesi kapsamında, son 10 yılda şehirde kullanılan atık sular ileri biyolojik arıtma, filtrasyon ve ultraviyole dezenfeksiyon süreçlerinden geçirilerek yeniden ekonomiye kazandırıldı.

Projeyle 141 milyon 453 bin 457 metreküp suyun geri kazanılması sağlanarak, Yuvacık Barajı’nın toplam kapasitesinin yaklaşık 3 katı kadar tasarruf elde edildi. Bu geri kazanım, içme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı önemli ölçüde düşürdü.

Sanayide ve kent hizmetlerinde stratejik kullanım

Yıllık 49 milyon metreküp kapasiteli geri kazanım suyu tesisleri, Kocaeli sanayisinin su ihtiyacında kritik rol oynuyor. 2025 yılının ilk 11 ayına ilişkin verilere göre, sanayide kullanılan 38 milyon 205 bin 572 metreküp suyun 11 milyon 357 bin 42 metreküpü geri kazanım suyundan karşılandı; böylece sanayi üretiminde yaklaşık %30 oranında su tasarrufu sağlandı.

Geri kazanılan su yalnızca sanayide değil, park ve bahçelerin sulanması ile belediye hizmetlerinde de değerlendiriliyor. 2025’in ilk 11 ayında bu alanlarda toplam 11 milyon 639 bin 993 metreküp geri kazanım suyu kullanıldı.

Kent genelinde hizmet veren 23 atık su arıtma tesisinde işlenen suların yeniden kullanıma kazandırılmasıyla hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor hem de içme suyu kaynaklarının korunması hedefleniyor.

