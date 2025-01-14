Kocaeli'de Gençler İçin Tarihi Halkevi Binası Yeniden Hayat Buldu

Kocaeli'de Tarihi Halkevi Gençlerin Hizmetinde

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından restore edilen İzmit ilçesindeki tarihi halkevi binası, artık Halkevi Gençlik Merkezi olarak gençlerin hizmetine sunuldu. Bu yapı, erken Cumhuriyet dönemi eserleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

1938'den Bugüne: Gençlere Yönelik Yeni Faaliyet Alanları

Tepecik Mahallesi'nde 1938 yılında temelleri atılan ve 1941'de halkevi olarak hizmete açılan bu tarihi bina, son restorasyonun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Merkezde gençler, sahne sanatları, müzik, görsel sanatlar, teknoloji, tasarım ve edebiyat gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilecekler.

Zübeyde Hanım Kütüphanesi Açıldı

Merkez içerisinde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verildiği kütüphane de, vefatının 102. yıl dönümünde gençlerin hizmetine sunuldu. Bu kütüphane, gençlerin bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı.

Açılış Töreni ve Sanat Gösterileri

Merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Gösteri Sanatları Kulübü üyeleri tarafından tiyatro gösterisi sunuldu. Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, önemli bir eserin tekrar hizmete alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve bu süreçte destek veren Malatya Valisi Seddar Yavuz'a teşekkür etti.

Gençler İçin Özel Bir Mekan

Aktaş, bu tarihi mekanın gençler için özel bir buluşma ve aktivite alanı olmasını temenni ederek, "Geleceğimiz, emanetimiz, her şeyimiz olan gençler için güzel faaliyetler yapacakları bir uğrak yeri olmasını bekliyorum," dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise halkevi binasının şehre kazandırılmasının büyük bir şans olduğunu belirtti. Projenin yürümesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Büyükakın, "Gençlerin önündeki fırsatları artırmak bizim için önemli. Onların en iyisini yapmaları için desteğimizi esirgememeliyiz," ifadelerini kullandı.

Gezi ve Tanıtım

Tören sonrası, Aktaş ve Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü ile birlikte tarihî yapıyı gezerek, kütüphane, genç sahne, mini sahne, stüdyo, tasarım sınıfı, müzik sınıfları, tiyatro sınıfı, kitap kulübü ve diğer çok amaçlı sınıflar hakkında bilgi aldı.