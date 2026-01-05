DOLAR
Kocaeli'de Kadın Otobüs Şoförleri Kent Ulaşımına Değer Katıyor

Kocaeli UlaşımPark'ta görev yapan kadın otobüs sürücüleri, öğretmenlikten şoförlüğe geçenler de dahil kent içi ulaşımda olumlu tepkiler alıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:49
Kocaeli'de Kadın Otobüs Şoförleri Kent Ulaşımına Değer Katıyor

Kocaeli'de kadın otobüs sürücüleri kent ulaşımına değer katıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark bünyesinde direksiyon başına geçen kadın otobüs sürücüleri, kentin toplu taşımacılığına yeni bir soluk getiriyor. Şoförlük mesleğini seçen kadınlar, hem trafikte hem de yolcularla kurdukları güçlü iletişimle dikkat çekiyor.

"Öğretmenliği bıraktım"

Ayşen Celep, yıllarca sürdürdüğü öğretmenlik mesleğini bırakarak çocukluk hayali olan büyük araç tutkusu için otobüs şoförlüğüne geçti. Celep, başvurusunu kabul eden Tahir Başkanımıza teşekkür ederek, "Tahir Başkanımıza başvurumu kabul edip, istihdam yolu açtığı için minnettarım. Burada hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Kocaeli halkıyla bütünleştik. Bizi çok güzel kabul ettiler. Kadın istihdamının devamı da geliyor. Çocuklar bizimle fotoğraf çektirmek istiyor. Yolculardan kadın erkek fark etmeksizin her kesimden çok güzel dönüşler alıyoruz" dedi.

Celep'in 15 yıl çocuk gelişimi öğretmenliği yaptığı bilgisi korunuyor.

"Trafikte çok fazla tebrik alıyoruz"

Zeynep Kara da mesleğini severek yaptığını belirtti ve olumlu geri dönüşlere vurgu yaptı: "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin sayesinde hayalimdeki mesleği yapıyorum. Tahir Başkanımızın kadın istihdamını her alanda önemsediğini biliyorum ve mesleğimi severek yapıyorum. Trafikte çok fazla tebrik alıyoruz, insanlardan çok güzel geri dönüşler var. Bizden çok memnun olduklarını ve bizimle gurur duyduklarını söylüyorlar. Biz de çok daha mutlu oluyoruz."

"Trafiğe uyum ve güzellik getirdiğimizi söylüyorlar"

Sibel Karademir, yaklaşık 4 aydır şoförlük yaptığını ifade ederek yolcuların önce şaşırdığını, ardından memnuniyetlerini dile getirdiklerini aktardı: "İnsanlar bize daha ılımlı yaklaşıyorlar. Trafiğe uyum ve güzellik getirdiğimizi söylüyorlar. Tepkiler çok güzel. Bunları duyunca biz de çok seviniyoruz ve işimize daha sıkı sarılıyoruz. Yolcular otobüse bindiklerinde bizi görünce önce şaşırıyor sonra bunun çok gurur verici olduğunu söylüyorlar ve biz daha da motive oluyoruz. Mesleğimi severek yapıyorum, çok mutluyum."

"Çocuklarım benimle gurur duyuyor"

Yıldız Toso, 3 aydır görevde olduğunu belirterek vatandaşlardan aldığı geri dönüşlerin olumlu olduğunu anlattı: "Trafikte geri dönüşler çok güzel. Vatandaşlar tarafından çok beğeniliyor ve takdir ediliyorum. Yolcular kadın şoför sayısının daha da artmasını istiyor. İstediğim işi yapıyorum. Çocuklarım da benimle gurur duyuyor."

UlaşımPark'ta çalışmaya başlayan kadın sürücüler, belediyenin kadın istihdamını destekleyen politikaları sayesinde kent içi ulaşımda hem pratik hem de toplumsal anlamda olumlu sonuçlar doğuruyor. Yolcu memnuniyeti ve trafik algısında görülen bu değişim, kadın istihdamının artırılmasının etkilerini gözler önüne seriyor.

AYŞEN CELEP

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

