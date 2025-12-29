DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Kocaeli’de Karla Mücadele: Ekipler 7 Gün 24 Saat Görevde

Kocaeli’de belediye ekipleri, ana arterler, köprüler, hastane girişleri ve durak önlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:51
Kocaeli’de Karla Mücadele: Ekipler 7 Gün 24 Saat Görevde

Kocaeli’de Karla Mücadele Sürüyor: Ekipler 7 Gün 24 Saat Görevde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda aksama yaşanmaması için sahada

Kocaeli’de yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, kentte ulaşıma kesinti yaşanmaması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dün gece yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışına karşı harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri; ana arterler, köprüler, hastane girişleri ve durak önleri başta olmak üzere kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Olumsuz hava koşullarına rağmen sahada gece boyu görev yapan ekipler, soğuk hava ve yağış etkisini yitirene kadar çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürecek.

KOCAELİ'DE BELEDİYE EKİPLERİ, KENTTE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMASI...

KOCAELİ'DE BELEDİYE EKİPLERİ, KENTTE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMASI İÇİN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

KOCAELİ'DE BELEDİYE EKİPLERİ, KENTTE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMASI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı
2
Mazıdağı'nda Yoğun Kar ve Tipi Ulaşıma Engel Oldu
3
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı
4
Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisinde: Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları
5
Adana'da Arazi Çöplüğe Döndü: Belediyeden de Çöp İddiası
6
Yunak’ta Mevsimin İlk Karı: İlçe Beyaza Büründü
7
Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı