Kocaeli’de Karla Mücadele: Ekipler 7 Gün 24 Saat Görevde

Kocaeli’de Karla Mücadele Sürüyor: Ekipler 7 Gün 24 Saat Görevde

Kocaeli’de yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, kentte ulaşıma kesinti yaşanmaması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dün gece yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışına karşı harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri; ana arterler, köprüler, hastane girişleri ve durak önleri başta olmak üzere kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Olumsuz hava koşullarına rağmen sahada gece boyu görev yapan ekipler, soğuk hava ve yağış etkisini yitirene kadar çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürecek.

