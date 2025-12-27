Kocaeli’de Lapa Lapa Kar: Kartepe’de 10 santimetreye Ulaştı

Kocaeli’de lapa lapa kar yağışı Kartepe’yi beyaza bürüdü

Kocaeli’de gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek noktaları kısa sürede beyaza bürünürken, soğuk hava eşliğinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının -6 dereceye kadar düşmesiyle birlikte bazı alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının en etkili olduğu noktalar arasında Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe Zirve ve Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı yer alıyor; yüksek kesimler tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Kış turizmi canlandı

Şehir içi ve şehir dışından gelen vatandaşlar, teleferikle zirveye çıkarak karın tadını çıkardı. Özellikle çocuklar ve gençler karlı alanlarda kayarken, aileler doğayla iç içe vakit geçirip bol bol fotoğraf çekti. Kartepe, Kocaeli’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olarak yoğun ilgi gördü ve ziyaretçi akınının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Dona karşı uyarı

Yetkililer, yüksek kesimlere çıkacak sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Belediye ve karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirildiği yönünde bilgi bulunmuyor.

