Düzce'de Kar Mücadelesi: Tüm Köy Yolları Trafiğe Açıldı

Düzce'de gece etkili kar sonrası kapanan köy yolları, il özel idaresi ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:41
İl özel idaresi ekipleri anında müdahale etti

Düzce’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı köy yolları kapanırken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yollar kısa sürede trafiğe açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen kar uyarısının ardından, Düzce’nin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili olan kar, sabaha karşı bazı köy yollarında kapanmalara neden oldu.

Her bölgeye il özel idaresi tarafından konuşlandırılan kar küreme araçları, kapalı olan yolları anında açarak köylülerin ulaşımını sağladı.

İl genelinde görevli personel ve iş makinelerinin sahada hazır bulunduğunu belirten ekipler, yolların sürekli açık kalmasını amaçlayan çalışma yürütüyor. Ayrıca sürücülere, araçlarını ana arterlerin üzerine bırakmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Düzce’de tüm köy yolları trafiğe açık

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

