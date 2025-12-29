Kocaeli'de Şehitliklerde Bakım ve Çiçeklendirme Çalışması

İzmit Bağçeşme'deki Namazgâh ve Polis şehitliklerinde kapsamlı düzenleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Bağçeşme'de bulunan Namazgâh ve Polis şehitliklerinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında mevsim şartlarından etkilenen ve kuruyan bitkiler temizlendi. Ekipler, toprak hazırlığını yaptıktan sonra alanlara mevsime uygun çiçeklerin ekimini gerçekleştirdi.

Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra şehitliklerde yabani ot temizliği, toprak bakımı ve sulama sistemlerinin kontrolleri de titizlikle yürütüldü. Yapılan müdahaleler, alanların uzun süre düzenli ve bakımlı kalmasını hedefliyor.

Belediye yetkilileri, şehitliklerdeki bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının yıl boyunca periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

