Kocaeli'de Şehitliklerde Bakım ve Çiçeklendirme Çalışması

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, İzmit Bağçeşme'deki Namazgâh ve Polis şehitliklerinde peyzaj, yabani ot temizliği ve mevsime uygun çiçek ekimi yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:17
İzmit Bağçeşme'deki Namazgâh ve Polis şehitliklerinde kapsamlı düzenleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Bağçeşme'de bulunan Namazgâh ve Polis şehitliklerinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında mevsim şartlarından etkilenen ve kuruyan bitkiler temizlendi. Ekipler, toprak hazırlığını yaptıktan sonra alanlara mevsime uygun çiçeklerin ekimini gerçekleştirdi.

Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra şehitliklerde yabani ot temizliği, toprak bakımı ve sulama sistemlerinin kontrolleri de titizlikle yürütüldü. Yapılan müdahaleler, alanların uzun süre düzenli ve bakımlı kalmasını hedefliyor.

Belediye yetkilileri, şehitliklerdeki bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının yıl boyunca periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

