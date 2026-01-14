Koçköprü Kanyonu'nda Metrelerce Buz Sarkıtları Görsel Şölen Sunuyor

Van’ın Erciş ilçesindeki Koçköprü Kanyonunda oluşan metrelerce boydaki buz sarkıtları, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor.

İlçede geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Gündüz 3 ila 5 derece arasında seyreden sıcaklıklar, geceleri eksi 10a kadar düşüyor. Bu günlük erime-donma döngüsü, kanyon duvarlarında ve kar kütlelerinde metrelerce boyda buz sarkıtları oluşmasına yol açtı.

Doğa ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çeken sarkıtlar, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kanyonda ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Fotoğrafçılar ve Ziyaretçiler İçin Cazibe Merkezi

Oluşan bu doğa manzaraları, bölgedeki fotoğrafçıların ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor; birçok ziyaretçi ve profesyonel çekim için Koçköprü Kanyonu'na akın ediyor.

Fotoğraf sanatçısı Ferzanda Coşar: 35 yıldır Van Gölü çevresinde her taraftan yaz, kış, soğuk, sıcak demeden fotoğraf çekiyoruz. Bugün de buraya geldik. Kaç gündür yol kapalıydı, gelemiyorduk. Yollar açılınca buraya geldik. Tabiat güzelliklerini topluma arz etmek için, sosyal medyada paylaşmak için çekimler yapıyoruz. Burada eriyen kardan dolayı sarkıtlar oluşmuş. Sarkıtların yüksekliği 30-35 metre. Gündüz hava sıcaklığı eksilere düşüyor. Hava ayaz olunca, soğuk olunca eksi 15-25’e kadar hava sıcaklığı oluyor. Haliyle güzel bir yağış olmuş. Bereketli olsun. Ülkemizin her tarafından bu yağışın yağmasını arzu ediyoruz. Burada biz gelip fotoğraf çekiyoruz. Sosyal medyada paylaşınca, ülkemizin her tarafından fotoğrafçılar, vatandaşlar gelip buradan bu güzellikleri ölümsüzleştiriyor. Haliyle fotoğraf çekip kendi sitelerinde paylaşıyorlar. O da bizim ilimiz için çok güzel bir görsel oluyor.

